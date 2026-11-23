Familiares y vecinos marcharon en Villa Parque Siquiman para exigir justicia por Samuel Tobares, mientras el abogado Horacio Balduzzi impugna la autopsia original del caso.

Familiares, amigos y vecinos de Samuel Tobares se concentraron este lunes por la tarde en Villa Parque Siquiman, en el Valle de Punilla, a un año de la muerte del joven de 34 años. El grupo exigió justicia, pidió el cambio de carátula de la causa y reclamó prisión perpetua para los dos policías detenidos e imputados por el hecho.

La convocatoria se realizó en la garita de colectivos ubicada en la intersección de la ruta nacional 38 y la calle Sarmiento. Tobares aguardaba allí el transporte público tras regresar de su jornada laboral cuando ocurrieron los hechos que hoy se investigan en la Justicia.

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Familia de Samuel Tobares reclama una sanción ejemplar

Jésica, una de las hermanas de Samuel Tobares, tomó la palabra ante los asistentes y leyó un escrito en el que agradeció el respaldo de la comunidad. Los presentes acompañaron a los allegados con carteles y aplausos, bajo una llovizna que comenzó a caer durante la marcha.

En su mensaje, Jésica describió el profundo impacto emocional que dejó la pérdida en todo el entorno familiar y afectivo. Dijo que, en un año, la familia no volvió a escuchar la voz de Samuel ni pudo abrazarlo, y que el sol ya no brilla de la misma manera para ellos.

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La hermana también hizo referencia a la violencia del procedimiento policial y a la necesidad de una sanción judicial ejemplar. Sostuvo que la familia pide que se haga justicia y que los responsables paguen las consecuencias de lo ocurrido.

Horacio Balduzzi cuestiona la calificación y la autopsia

El abogado querellante Horacio Balduzzi explicó que la causa fue caratulada desde el inicio de la instrucción como homicidio preterintencional. Ese delito contempla penas considerablemente menores, al suponer que los autores no tuvieron intención de causar la muerte.

Balduzzi sostuvo que, al acceder al expediente, la querella comprobó que las cosas no eran como se habían presentado en un principio. Por ese motivo, insiste en que el hecho debe encuadrarse en apremios ilegales y en el abuso de la condición de funcionarios policiales de los imputados, una calificación que prevé la pena de prisión perpetua.

El letrado también advirtió que la investigación debe profundizar si hubo otros efectivos involucrados en la escena, tanto por acción directa como por omisión de intervenir teniendo el deber legal de hacerlo. Según indicó, la pericia realizada en los primeros tramos de la pesquisa había concluido que Tobares falleció a raíz de un shock cardiogénico.

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Pericia forense y próximos pasos judiciales

La querella impugnó la autopsia original porque considera que carecía de rigurosidad para determinar qué desencadenó ese cuadro cardíaco durante la aprehensión. Actualmente, la Cámara de Acusación analiza el recurso de apelación vinculado a la impugnación de la pericia oficial.

Balduzzi indicó que el juez de Control le permitió incorporar un perito legista de parte, cuyo honorario pudo pagarse gracias a la colaboración solidaria de los vecinos. Según relató, ese profesional afirmó que todas las personas mueren de un shock cardiogénico, pero que debe determinarse qué lo produjo.

De acuerdo con el abogado, la reconstrucción forense privada analizó los documentos y pruebas ya incorporadas al sumario y encontró elementos contundentes que no habían sido valorados en el informe inicial. En paralelo, Balduzzi aguarda reunirse en los próximos días con el fiscal subrogante a cargo de la investigación, luego de la renuncia del fiscal titular de la causa, Ricardo Mazzuchi.