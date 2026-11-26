Miles de personas se movilizaron en Buenos Aires bajo el lema 'Vivas nos queremos' para exigir justicia por más de 200 femicidios en lo que va del año y políticas públicas efectivas.

Miles de personas participaron de la marcha convocada por el colectivo Ni Una Menos en la ciudad de Buenos Aires para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El recorrido comenzó frente al Palacio de Tribunales a las 16:00 horas y culminó en la Plaza del Congreso, donde se expresó un firme reclamo por justicia y políticas públicas.

La marcha y el reclamo por justicia inmediata

El colectivo feminista Ni Una Menos lideró la movilización junto a otras organizaciones, estableciendo un punto de encuentro estratégico frente a los tribunales de justicia. Desde allí, los manifestantes avanzaron rumbo al edificio del Congreso Nacional para visibilizar la urgencia de medidas concretas ante la crisis de violencia de género.

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El lema "Vivas nos queremos" resonó durante todo el recorrido como una demanda central de los asistentes. La movilización no solo buscaba honrar a las víctimas, sino también presionar por la implementación de políticas que reviertan la situación de marginalización que afectan a las mujeres y sus familias en la actualidad.

Testimonios de familiares de víctimas asesinadas

Familiares de víctimas de femicidios acompañaron la marcha para compartir sus relatos y pedir justicia por sus seres queridas. Las madres de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Rodríguez, fallecidas en el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, dieron testimonio de su dolor y su búsqueda de verdad.

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También se hizo presente Gustavo Melmann, padre de Natalia Melmann, quien fue asesinada en el año 2001 en Miramar por cuatro oficiales de la Policía bonaerense. Gustavo reiteró su pedido de justicia para su hija, destacando la impunidad que ha rodeado este caso durante más de dos décadas.

El peso de las estadísticas y la realidad nacional

Los organizadores y participantes destacaron los datos alarmantes que reflejan la magnitud de la problemática en Argentina. En lo que va del año, se registran más de 200 femicidios, una cifra que impulsa la urgencia de las medidas solicitadas al Estado Nacional.

Las estadísticas detalladas por los colectivos señalan 194 femicidios directos, 32 casos vinculados a la dinámica del crimen organizado y 21 relacionados con el narcotráfico. Además, se registraron 10 episodios de mujeres que se quitaron la vida como consecuencia directa de la violencia de género y nueve trans travesticidios.

El contexto histórico de la fecha en el mundo

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres tiene un profundo significado histórico ligado a la resistencia política. Fue establecido en honor a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las Mariposas, quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana.

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El crimen contra las hermanas Mirabal fue cometido por orden de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Aunque la fecha fue central para los movimientos feministas desde la década de los ochentas, su reconocimiento oficial a nivel global ocurrió más tarde, en el año 1999.

El reconocimiento oficial de la ONU en 1999

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) reconoció formalmente esta fecha a través de la Resolución 54/134. Este marco internacional busca concientizar sobre la necesidad de eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo.

La movilización en Buenos Aires se enmarca dentro de este contexto global, demostrando que la lucha contra la violencia de género es una prioridad que trasciende fronteras y requiere la atención constante de la sociedad y las instituciones públicas para garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres.