Marcha Federal Universitaria: Estudiantes, gremios y partidos políticos reclaman cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Organizaciones estudiantiles gremios docentes y distintos sectores vinculados al sistema científico marcharán este martes a Plaza de Mayo y otros puntos del país para reclamar que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por el Congreso en agosto del año pasado. La movilización, la cuarta desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, tiene como eje el reclamo por el financiamiento universitario la actualización salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Organizaciones estudiantiles gremios docentes y distintos sectores vinculados al sistema científico marcharán este martes a Plaza de Mayo y otros puntos del país para reclamar que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por el Congreso en agosto del año pasado.

Seguí todas las novedades de la marcha federal universitaria de este martes 12 de mayo en el minuto a minuto de Clarín. Cuarta marcha universitaria contra la gestión Milei: renovada presión contra el ajuste y amplio respaldo de la oposición Convocada por la UBA e impulsada por organizaciones de estudiantes gremios docentes y agrupaciones vinculadas al sistema científico la cuarta marcha universitaria en la gestión de Javier Milei tendrá su epicentro este martes por la tarde en la Plaza de Mayo en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y la recomposición presupuestaria y salarial del sector.

Partidos políticos opositores y gremios que se sumarán a la movilización fogonearon la protesta en la previa. En su llamado a la marcha ‘por la educación la universidad pública y la ciencia nacional’ el Consejo Interuniversitario (CIN) remarcó los 200 días sin aplicación de la Ley de Financiamiento vetada por Milei y ratificada con los dos tercios de ambas Cámaras del Congreso pero demorada por el Gobierno con presentaciones judiciales.

Fuerte operativo de seguridad por la marcha universitaria a Plaza de Mayo El Gobierno desplegó este martes un fuerte operativo de seguridad en el centro porteño por la nueva Marcha Federal Universitaria que reúne a estudiantes docentes rectores y organizaciones sindicales en Plaza de Mayo. Desde temprano hubo presencia de fuerzas federales en los accesos a la Casa Rosada y en las principales avenidas del microcentro mientras el Ejecutivo confirmó que aplicará el protocolo antipiquetes para garantizar la circulación vehicular.

La movilización la cuarta desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada tiene como eje el reclamo por el financiamiento universitario la actualización salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El acto central está previsto para las 17 en Plaza de Mayo y se esperan cortes y concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Los puntos de concentración de la marcha universitaria La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) se concentrará a las 15 en Avenida de Mayo y Tacuarí. Por su parte la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) fijó como punto de encuentro Plaza Houssay frente a la Facultad de Medicina a las 14 mientras que FEDUN marchará desde Avenida de Mayo y Piedras a partir de las 15. Desde FAGDUT también confirmaron su adhesión a la jornada.

En tanto desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA llamaron a concentrarse directamente a las 17 en Plaza de Mayo y expresaron ‘No marchamos solo por un presupuesto marchamos por los sueños de miles de estudiantes por la trayectoria de nuestros maestros y maestras y por la ciencia que nos hace soberanos’. La Confederación General del Trabajo (CGT) participará de la marcha: se concentrará a las 15 en Diagonal Sur y Bolívar. Seguir leyendo





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