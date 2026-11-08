Marcha del Orgullo 35 en Buenos Aires contra la violencia y el gobierno de Milei

Miles de personas se movilizaron en la 35a Marcha del Orgullo en Buenos Aires para exigir protección para la comunidad LGBTQ+ y denunciar la violencia en Palermo.

La 35a Marcha del Orgullo recorrió las calles de Buenos Aires con una masiva participación de ciudadanos y organizaciones que exigieron el respeto a los derechos humanos y denunciaron la creciente inseguridad para las minorías sexuales. Este sábado, la ciudad se inundó de colores y consignas mientras miles de personas se congregaban para protestar contra el retroceso de garantías sociales en el contexto político actual de la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei.

Protesta contra la violencia en Palermo

El núcleo central de la movilización se enfocó en repudiar el ataque violento ocurrido el pasado lunes 2 de noviembre en los Bosques de Palermo, donde más de 200 varones agredieron a un grupo de trabajadoras sexuales trans. La Comisión Organizadora emitió un documento oficial condenando este salvaje ataque y exigiendo justicia inmediata, protección policial efectiva y la aplicación urgente de la Ley Integral Trans y la Ley Antidiscriminatoria. Los manifestantes consideraron estas leyes como un piso mínimo de derechos, no un techo, y demandaron garantías concretas en salud, educación, trabajo y vivienda para toda la comunidad travesti-trans.

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Posiciones políticas y discursos de odio

Durante la jornada, la tensión política fue palpable mientras los asistentes coreaban consignas como "¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!" y gritaban "fuera Milei" en referencia al presidente de la nación. Algunos participantes portaban simbologías alusivas, incluyendo una figura con una peluca monstruosa clavada con un cuchillo, simbolizando el rechazo hacia la gestión actual. María Laura Olivier, secretaria de la Comunidad Homosexual Argentina, responsabilizó al discurso presidencial de generar miedo y legitima la violencia, exigiendo que la justicia actúe con todo el peso de la ley contra quienes incitan al odio sexual y de género.

Impacto social y contexto actual

María Rachid, directora del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, manifestó que la violencia observada en Palermo no se veía con tal magnitud desde la década de 1990. Según su análisis, los discursos gubernamentales avalan y legitiman conductas discriminatorias, lo que ha resultando en un aumento real de los crímenes de odio en zonas como Palermo y Barracas. Esta percepción de fragilidad en las garantías cotidianas refleja un escenario donde vivir con dignidad se ha convertido en una lucha diaria para las comunidades marginadas.

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Cierre festivo y demandas históricas

A pesar de la gravedad de las demandas, la jornada contó con momentos de celebración y cultura que coronaron la protesta. Las artistas María Becerra y La Joaqui brindaron presentaciones musicales que atrajeron a una multitud diversa, incluyendo familias homoparentales y grupos de amigos. Además, se llevó a cabo una feria para emprendedores trans en la plaza del Congreso, ofreciendo servicios como test gratuitos de VIH y productos artesanales, demostrando la resiliencia y vitalidad del colectivo frente a la exclusión sistémica.

El documento general también destacó la necesidad de reparaciones históricas para el colectivo travesti-trans sobreviviente en todo el país y rechazó las políticas discriminatorias del Comité Olímpico Internacional. Los organizadores subrayaron que ser quien uno es no debe implicar ponerse en peligro físico ni social, reafirmando su compromiso de seguir existiendo, trabajando y luchando contra todas las expresiones de odio en la sociedad argentina.