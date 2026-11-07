Marcha del Orgullo 2026 en Buenos Aires: Cronograma, Shows y Restricciones de Tránsito

La Ciudad de Buenos Aires será epicentro de la 35° edición de la Marcha del Orgullo el 7 de noviembre de 2026, con cierre en Plaza de Mayo y medidas de transporte vigentes.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para ser el epicentro mundial de la diversidad con la celebración de la 35° edición de la Marcha del Orgullo 2026. Programada para el 7 de noviembre de 2026, esta movilización histórica reúne a miles de participantes para visibilizar las identidades LGBTIQ+ y exigir igualdad de derechos en salud, educación y empleo.

Cronograma Oficial y Escenarios Principales

La agenda oficial se estructura a lo largo de la jornada del 7 de noviembre de 2026, comenzando con actividades matutinas a las 10:00 y 11:00 horas. Durante este horario inicial, se habilita la Feria en la Avenida 9 de Julio, donde los asistentes pueden disfrutar de presentaciones artísticas en el Escenario Nadia Echazú. Este espacio acogerá una línea musical que incluye a artistas como Aimel Sali, Ambik, Blujaus, Juli Martorell y Santi Magliocco, estableciendo un tono festivo antes del inicio de la marcha principal.

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A las 16:00 horas, el evento alcanza su punto de partida simbólico con el inicio de la movilización desde la Avenida 9 de Julio. La columna de manifestantes avanzará hacia el Congreso de la Nación, transitando por la Avenida de Mayo y sus arterias transversales. Durante este trayecto, las calles se activarán con carrozas musicales destacadas, incluyendo una unidad compartida por la Asociación Civil Mocha Celis junto a la Fiesta Polenta, que recorrerá el perímetro de la Casa Rosada.

Line-up Artístico y Figuras Confirmadas

La clausura del evento está diseñada como un festival masivo a las 18:00 horas en la Plaza de los Dos Congresos, bajo el escenario principal Carlos Jáuregui. La nómina de artistas confirmados incluye a referentes populares y activistas de la escena queer, con una destacada participación de la reconocida cantante María Becerra para cerrar la noche en Plaza de Mayo. La programación asegura una jornada continua con dieciocho proyectos artísticos, integrando sonidos pop, ritmos urbanos y beats electrónicos disidentes.

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Además de la presentación estelar de María Becerra, el cierre musical estará a cargo de La Joaqui, Six Sex, la banda femenina K4OS y la dupla Roze. Estos artistas se unen a otras figuras como Alan Fabulous, Fabian Jara, Aquafinna, Juana Ruda, La Turca Rahim y Missy Copper, quienes garantizarán la ambientación sonora en los distintos escenarios. La lista también contempla la participación especial de streamers y comediantes, consolidando una festiva jornada que mezcla el activismo con el entretenimiento de alta calidad.

Impacto en el Transporte y Cortes de Tránsito

La organización ha implementado medidas de restricción vehicular para garantizar la seguridad de los manifestantes. Desde el mediodía del 7 de noviembre de 2026, se reportarán cortes en las calles Bolívar, Hipólito Yrigoyen y Rivadavia debido a la instalación de ferias, puestos gastronómicos y el escenario principal. Estas restricciones se intensificarán durante la tarde con cortes totales de tránsito en la Avenida de Mayo, Entre Ríos, Callao y Rivadavia para permitir el avance de las carrozas y la columna central.

Para los ciudadanos que deban moverse por la zona, se recomienda utilizar el Paseo del Bajo, las avenidas Leandro N. Alem o Paseo Colón, y la avenida 9 de Julio como vías alternas. Sin embargo, los usuarios deben tener en cuenta que el Metrobus puede registrar demoras temporales en los cruces peatonales debido a la alta concentración de personas. Estas medidas son esenciales para sostener la logística de un evento de esta magnitud en el corazón de la capital argentina.

Visibilización de Derechos y Desafíos Persistentes

Más allá de la celebración, la Marcha del Orgullo 2026 funciona como un espacio crítico de reclamo por derechos que aún no están garantizados en condiciones de igualdad. La comunidad travesti, trans y no binaria enfrenta barreras sistémicas para acceder al mercado laboral formal, la educación y un sistema de salud inclusivo. Según las cifras difundidas por la Asociación Civil Mocha Celis, la expectativa de vida de las travestis y mujeres trans en Argentina se mantiene alrededor de los 35 años, un dato que dimensiona la urgencia de las políticas públicas.

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Este contexto social se superpone a un escenario político complejo, marcado por la activación de la Resolución 383/2026. Esta normativa obliga a ciertos empleados a trabajar como día hábil los feriados por el papa León XIV, una decisión que ha generado controversia y debates sobre los derechos laborales en medio de una jornada nacional dedicada a la visibilidad y la lucha por la igualdad plena para todos los colectivos.