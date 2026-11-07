Marcha del Orgullo 2026 cambia sede por seguridad del Papa León XIV

La Marcha del Orgullo 2026 se traslada al Congreso ante la visita del Papa León XIV. Cronograma, artistas como María Becerra y nuevas rutas para la movilización LGBTI+.

La organización de la 35ª Marcha del Orgullo en Argentina ha confirmado un cambio drástico en el itinerario oficial de las movilizaciónes previstas para noviembre. La principal razón de esta alteración logística responde a las estrictas medidas de seguridad y restricción de tránsito dispuestas para la visita oficial del Papa León XIV. Este operativo de alta seguridad impacta directamente en la Plaza de Mayo y sus alrededores, zonas que históricamente servían como punto de partida para la manifestación.

Ruta alternativa hacia el Congreso Nacional

El punto de inicio oficial de la marcha principal ya no será la Plaza de Mayo. Las columnas deberán concentrarse en la intersección de Lima y la Avenida de Mayo. Desde este nuevo epicentro, el cortejo avanzará por la Avenida de Mayo hasta su finalización en el Congreso Nacional. Esta decisión fue acordada entre las organizaciones convocantes y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para evitar conflictos con el dispositivo policial.

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Paralelamente, la organización Línea Histórica también ha ajustado su plan de acción. Su concentración está programada para la misma zona de Lima y la Avenida Belgrano. Al igual que la marcha principal, su destino final es el edificio del Congreso. Esta modificación busca garantizar la seguridad de los participantes y facilitar el flujo vehicular en las arterias principales del centro de la ciudad.

Restricciones viales y horarios de actividad

Las autoridades de tránsito han establecido cortes parciales y totales en varias calles clave durante la jornada. En la zona de la feria y el Paseo del Orgullo, se bloqueará Lima y Cerrito, comprendido entre Sarmiento y la Avenida Belgrano. Asimismo, la Avenida de Mayo presentará interrupciones desde la Avenida 9 de Julio hasta el Congreso. Estos horarios afectan la movilidad de residentes y visitantes en el centro porteño.

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La programación oficial comienza a las 11:00 con la apertura del Paseo del Orgullo y la feria de emprendimientos. En esta zona se instalarán puestos de negocios locales y espacios culturales. A las 18:00, se inician los espectáculos en el escenario principal frente al Congreso. La jornada continúa con actos centrales y homenajes durante la tarde y la noche, integrando música y cultura en el recorrido.

Artistas confirmados y escenarios musicales

La música será un eje central de la 35ª edición con 18 proyectos artísticos confirmados. La cantante María Becerra cerrará la programación musical frente al Congreso Nacional. Por su parte, La Joaqui actuará en el escenario ubicado en Lima y la Avenida de Mayo. Esta división permite distribuir a la audiencia a lo largo de la ruta propuesta.

Entre los nombres confirmados figuran Six Sex, K4OS, Roze, Tita Print y el streamer Martín Cirio. La cartelera también incluye a Alan Fabulous, Fabián Jara, Aimel, Aquafinna, Juana Ruda, Juli Martorell, Blujaus, Ambik, Santi Magliocco, La Turca Rahim y Missy Copper. El escenario Nadia Echazú inicia a las 11:00, mientras que el escenario Carlos Jáuregui comienza a las 18:00. Se sumarán DJs seleccionados por la convocatoria Tocá en la Marcha.

Reivindicaciones políticas y demanda de reparación

Las consignas este año reflejan una tensión social creciente. La Comisión Organizadora adopta el lema Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia. Por su parte, la Línea Histórica impulsa el lema El orgullo al poder! El odio al carajo!. Estas frases resumen el clima de enfrentamiento político y social del momento.

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Las demandas centrales incluyen la aprobación de una Ley Integral Trans y una normativa antidiscriminatoria específica. También se busca prevenir la violencia basada en orientación sexual e identidad de género. Un punto crucial es el proyecto de ley Reconocer es Reparar. Esta iniciativa exige una reparación histórica para travestis y personas trans adultas mayores.

El proyecto de ley busca garantizar reconocimiento social e inclusión integral para quienes sufrieron persecución estatal. La movilización contará con el apoyo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Capital, NIETES, sindicatos de la CTA y representantes de las secretarías de Género de la CGT. Estas entidades participan para fortalecer el reclamo por derechos humanos y justicia social.