Marcelo Weigandt queda fuera de los planes de Arruabarrena en Boca Juniors y su pareja expone el impacto emocional en redes

El lateral Marcelo Weigandt fue descartado por el nuevo cuerpo técnico de Boca Juniors, sumándose a la reestructuración liderada por Riquelme. Su pareja, Nayla Rósica, publicó un mensaje simbólico que el jugador compartió, mostrando la difícil situación personal que atraviesa.

Marcelo Weigandt , lateral de Boca Juniors , ha quedado fuera de los planes del nuevo cuerpo técnico encabezado por Martín Arruabarrena , marcando un giro drástico en su situación tras un semestre irregular.

A principios de año, el jugador no era considerado, pero con diversas salidas en su puesto y la llegada del anterior entrenador, había recuperado protagonismo. Sin embargo, ahora es uno de los nombres alcanzados por la reestructuración que está llevando a cabo el club, especialmente tras las salidas de figuras como Ander Herrera y Cavani, en lo que se percibe como una limpieza profunda del plantel dirigida por el mánager Juan Román Riquelme.

Mientras el equipo comienza la pretemporada, Weigandt solo participará en algunos turnos y deberá definir su futuro lejos de la consideración técnica. La noticia cobró visibilidad pública cuando su pareja, Nayla Rósica (hija del secretario del club y embarazada), publicó en redes un emotivo post con un corazón roto y un brazo en señal de fuerza, el cual fue compartido por el propio jugador en Instagram, reflejando el impacto personal de la decisión.

Este caso se inserta en un contexto de cambios significativos en Boca, donde se evalúan múltiples salidas para renovar el proyecto deportivo, y Weigandt se suma a otrosLaterales derechos que han quedado descartados. La situación del Chelo, como se le conoce, evidencia la crudeza de las reestructuraciones en el fútbol de alto nivel, donde la estabilidad es efímera y los jugadores deben adaptarse rápidamente a los vaivenes institucionales.

La salida de Weigandt, que había tenido un rol secundario pero presente en el último tiempo, sugiere que el club busca perfiles diferentes o un renombre mayor para la posición, aunque no se han especificado los destinos posibles para el jugador. En resumen, la noticia destaca la continuidad de la limpieza en Boca, el efecto emocional en los involucrados y la incertidumbre sobre el futuro inmediato de uno de los futbolistas afectados por la nueva era Arruabarrena-Riquelme





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