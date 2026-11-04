Marcelo Rodio honra a Charly García y reconoce a cuerpos académicos del Teatro del Libertador

La Agencia Córdoba Cultura distinguió al Coro del Seminario de Canto y a la Orquesta Académica durante el homenaje a Charly García en el Teatro del Libertador San Martín.

El presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, entregó distinciones oficiales al Coro del Seminario de Canto y a la Orquesta Académica del Teatro del Libertador. Este acto se enmarcó dentro del homenaje " Charly García: Ícono infinito", realizado en el histórico coliseo cordobés para celebrar la trayectoria musical del ícono nacional.

Homenaje a Charly García con entradas agotadas

La velada sinfónica-coral contó con entradas completamente agotadas, reflejando el profundo impacto cultural que sigue teniendo la obra de Charly García en la provincia de Córdoba. El evento tuvo un doble propósito: por un lado, interpretar la música del compositor mediante los cuerpos de formación de la institución; y por otro, reconocer institucionalmente a quienes garantizan la continuidad y el desarrollo de estos espacios artísticos fundamentales.

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Durante la ceremonia, Marcelo Rodio destacó la importancia estratégica de sostener los cuerpos académicos como motores de oportunidades para los jóvenes artistas locales. El mandatario provincial afirmó que Córdoba posee un enorme talento y que estas agrupaciones son la muestra tangible de dicha riqueza cultural. Según sus palabras, estos espacios permiten que los artistas adquieran experiencia práctica y encuentren vías para desarrollar carreras profesionales sólidas.

Reconocimiento a Hadrian Ávila Arzuza y su gestión

El presidente de la Agencia Córdoba Cultura también hizo entrega de una distinción especial al maestro Hadrian Ávila Arzuza. Este reconocimiento se otorgó coincidiendo con el inicio de su segundo mandato como director del Teatro del Libertador. Rodio señaló que hoy coloca en manos de Ávila Arzuza la enorme responsabilidad de gestionar uno de los teatros más importantes de Argentina.

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El mandatario enfatizó que el coliseo es un patrimonio de todos los cordobeses y debe permanecer abierto, activo y al servicio tanto de la comunidad local como de los visitantes. El desafío principal, según expresó Rodio, es lograr que el teatro esté siempre lleno, tal como ocurrió durante esta noche dedicada a la memoria de Charly García. La intervención subraya la voluntad política de acompañar el talento con políticas públicas claras.

Trayectoria histórica del Coro del Seminario de Canto

El Coro del Seminario de Canto del Teatro del Libertador tiene sus raíces en el 29 de julio de 1990, cuando debutó bajo la denominación inicial de Coro Polifónico Juvenil. Su creación respondió a la necesidad imperante de contar con un espacio de preparación vocal dedicado a brindar formación profesional a jóvenes cantantes. El objetivo era facilitar su posterior incorporación a los principales elencos corales de la provincia.

El proyecto fue impulsado inicialmente por el maestro Hugo de la Vega, reconocido director y arreglador de música coral. Él promovió un ámbito de aprendizaje que combinaba rigurosamente el estudio técnico con la experiencia escénica real. A lo largo de su historia, el organismo desarrolló un repertorio amplio y diverso, consolidándose como un punto de referencia indispensable para la formación de nuevas voces en la región.

Orquesta Académica: formación orquestal desde 2005

Por otra parte, la Orquesta Académica Juvenil del Teatro del Libertador fue creada el 26 de abril de 2005. Su misión original era ofrecer a jóvenes instrumentistas un espacio estructurado para la formación en la práctica orquestal y la música de cámara. Su primera presentación estuvo bajo la dirección del maestro Finlay Ferguson, marcando el inicio de una tradición de excelencia musical.

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Desde entonces, la agrupación se ha consolidado como un ámbito clave de aprendizaje y desarrollo artístico para músicos de Córdoba, otras provincias argentinas y países vecinos. Su actividad abarca repertorios sinfónicos, de cámara, populares y contemporáneos. Actualmente, está dirigida por Hadrian Ávila Arzuza, quien además nació en Barranquilla, Colombia, y realizó su formación en Dirección Sinfónica y Operística en el Conservatorio Estatal Rimsky-Korsakov de San Petersburgo, Rusia.