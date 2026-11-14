Marcelo Gallardo triunfa en su debut con Ecuador ante Costa Rica

Ecuador venció 2-0 a Costa Rica en Quito. Marcelo Gallardo celebró su primer triunfo como seleccionador y destacó la evolución del equipo local.

El seleccionador Marcelo Gallardo registró su primera victoria al mando de la Selección de Ecuador tras derrotar por 2-0 a Costa Rica en un partido amistoso disputado en Quito. Este resultado marcó un punto de inflexión significativo para el técnico argentino, quien buscaba revertir la imagen negativa obtenida en su etapa inicial con el equipo. El triunfo se consolidó en el histórico Estadio Olímpico Atahualpa, un escenario que representa un desafío físico adicional debido a su notable altitud.

Detalles del Duelo y Evolución del Equipo

El encuentro tuvo lugar a 2.850 metros sobre el nivel del mar, una condición que suele influir considerablemente en el rendimiento de los equipos visitantes. El plantel ecuatoriano demostró una capacidad de adaptación notable, comenzando con cierta cautela y mejorando progresivamente su rendimiento a lo largo de los minutos. Gallardo subrayó en su conferencia de prensa que el grupo fue de menor a mayor, destacando la capacidad de crecimiento colectivo frente a un rival directo.

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Satisfacción del DT por la Construcción Táctica

Marcelo Gallardo manifestó su contento tras la finalización del compromiso, calificando la actuación del grupo como una imagen muy positiva. El director técnico señaló que el partido fue bueno desde la perspectiva de la construcción, evitando la complacencia tras取得ir la ventaja inicial. Gallardo resaltó específicamente la efectividad de los filtros de pases dirigidos hacia los delanteros y mediapuntas, así como la solidez del juego desarrollado por las bandas durante varios tramos del choque.

Contexto de Resultados Anteriores y Presión Pública

La satisfacción del cuerpo técnico se entiende claramente al comparar este resultado con los anteriores obtenidos por la dirección técnica precedente. En la reciente gira por Asia durante las fechas FIFA de septiembre y octubre, la Selección sufrió una contundente derrota 3-0 ante Corea del Sur. Además, empató sin goles con Japón en la fase regular, perdiendo finalmente en la tanda de penales con un marcador de 5-4, y también empató 1-1 ante Panamá, cayendo en la definición por penales 7-6.

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Reacciones de los Protagonistas en el Terreno

Los futbolistas también expresaron su alivio y orgullo por revertir la situación. El arquero de Ecuador y Huracán, quien participó activamente en la defensa, declaró que el equipo sabía que estaba en deuda y necesitaba cambiar la imagen dejada previamente. El jugador emphasized que jugar en un estadio tan histórico para la selección exigía una respuesta inmediata y contundente ante la expectativa del público ecuatoriano presente.

Próximos Desafíos en Guayaquil y Córdoba

La Selección de Ecuador ahora mira hacia su siguiente compromisos con miras a mejorar su racha. El martes, el equipo disputará su segundo amistoso internacional en Guayaquil, enfrentándose a Bolivia. Por su parte, Costa Rica, que busca recuperarse de esta derrota, jugará el mismo día en Córdoba, Argentina, frente a la selección dirigida por Lionel Scaloni. Gallardo expresó su esperanza de que el equipo pueda seguir concretando las buenas acciones mostradas en Quito cuando viajen a la costa ecuatoriana.