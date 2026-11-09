Marcelo Cullota confirma renovación en San Lorenzo pese a crisis deportiva

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Cullota, analiza la situación actual del club y anticipa cambios en el plantel para 2027, mientras jugadores como Farías y Perruzzi lidian con lesiones graves en medio de un año complicado.

Marcelo Cullota, presidente de San Lorenzo, abordó la situación deportiva y administrativa del club tras la reciente derrota ante Tense, señalando que el equipo llegará al 2027 con una plantilla significativamente distinta a la actual. Esta declaración resalta la voluntad de renovación institucional frente a un año marcado por resultados inestables y la necesidad de ajustar la estructura competitiva para futuros desafíos.

Visión de Cullota sobre el futuro del plantel

El directivo azulgrana afirmó explícitamente que el esquema actual no perdurará indefinidamente, ya que existen varios contratos cercanos a su vencimiento que requerirán atención estratégica. La afirmación de Cullota sobre la renovación del plantel se enmarca en la necesidad de mejorar la competitividad del equipo para los próximos ciclos del fútbol argentino.

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La declaración del presidente refleja una conciencia clara sobre la inestabilidad del momento, buscando establecer una hoja de ruta para la gestión deportiva que permita atraer nuevas figuras y optimizar la capacidad técnica del conjunto.

Laboral de Farías y lesiones en el elenco

La práctica de este lunes mostró diferencias importantes en la preparación física, destacándose la ausencia de Nicolás Farías debido a una lesión que lo obligó a salir durante el segundo tiempo en el último partido. El delantero, exjugador de Inter Miami, se perdió la sesión de trabajo y deberá seguir un proceso de recuperación que lo mantendrá alejado del grupo en los próximos entrenamientos.

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Farías no es el único caso preocupante, pues Ignacio Perruzzi lucha contra una tendinopatía rotuliana en ambas rodillas. Paralelamente, Alan Salas se recupera de una fractura del quinto metatarsiano izquierdo, mientras que Diego Herazo enfrenta un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, complicando la disponibilidad de los futbolistas clave.

La mirada de Gustavo Del Prete en San Lorenzo

Fuera de lo estrictamente táctico, el delantero Gustavo Del Prete, combinado de Pumas de México, destacó la calidad humana del club. Del Prete, quien lleva unos pocos meses en la institución, mencionó haber encontrado un entorno con personas de excelente carácter, a pesar del contexto general de turbulencia que atraviesa la entidad.

El ex jugador analizó la relación con la hinchada del Ciclón, describiendo cómo la afición empuja al equipo hacia adelante en los momentos difíciles, exigiendo un plus que está presente en la historia del club. Su opinión se suma al diálogo interno sobre la identidad y el apoyo externo como factores determinantes.

Impacto en el Clausura y calendario

La encuesta Olé sobre los posibles clasificados a cuartos de final del Clausura pone en evidencia la incertidumbre que rodea a los equipos restantes. En este escenario, San Lorenzo debe gestionar sus bajas físicas y su proyección a corto plazo mientras otras instituciones de Primera ya se encuentran en vacaciones por la ausencia de playoffs o finales internacionales.

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Resta confirmar hasta cuándo el plantel de RDI continuará sus entrenamientos antes del inicio del periodo de descanso, una decisión que dependerá de los resultados y de la evaluación médica de los lesionados mencionados previamente en este reporte.