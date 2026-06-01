Marcelo Bielsa explica la exclusión de Nahitan Nández de la convocatoria de Uruguay para el Mundial 2026

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, anunció que la no convocatoria de Nahitan Nández para la Copa del Mundo 2026 se debió únicamente a motivos deportivos y no a diferencias personales. Bielsa detalló que, pese al buen momento del jugador, otros futbolistas ofrecían alternativas más adecuadas para las distintas posiciones que puede cubrir Nández.

El entrenador de la Selección Uruguaya , Marcelo Bielsa , explicó en una conferencia de prensa los motivos detrás de una de las decisiones más debatidas en la convocatoria para la Copa del Mundo 2026: la ausencia de Nahitan Nández , volante que había sido una pieza habitual en su ciclo y considerado uno de los jugadores más destacados en competencias recientes.

La decisión generó sorpresa entre hinchas y medios especializados, y ante las especulaciones sobre posibles diferencias personales, Bielsa fue categórico: "Los motivos de la ausencia de Nández son deportivos. No hay ningún otro motivo que tenga que ver con algo que no sea deportivo". Aseguró que durante todo el proceso mantuvo una relación normal con el futbolista y que no hubo "diferencias, discusiones o enfrentamientos" que justificaran una exclusión no deportiva.

Bielsa desarrolló los fundamentos técnicos que llevaron a priorizar a otros futbolistas. Reconoció que Nández tuvo una temporada destacada y que incluso hasta último momento estuvieron gestionando su participación en otros compromisos internacionales, como los partidos contra Inglaterra y Argelia, para demostrar que no existían problemas extradeportivos.

Sin embargo, explicó que el mediocampista, versátil para jugar como lateral, volante o extremo por la derecha, fue superado en cada una de esas posiciones por alternativas que se ajustaban mejor a las necesidades tácticas que el cuerpo técnico había identificado. Entre los nombres mencionados por Bielsa para cubrir esos roles están Guillermo Varela, Federico Valverde, Ronald Araújo, Rodrigo Bentancur, Nicolás De La Cruz, Facundo Pellistri y Agustín Canobbio.

"Es puramente haber optado por otros jugadores en lugar de haber elegido a Nández. Me pasó en muchos jugadores que quedaron excluidos porque me pareció que eran otros los que resolvían las necesidades que presentan cada una de las posiciones", detalló. Esta explicación pone fin a una de las principales incógnitas que rodeaban la lista uruguaya para el Mundial,尽管 Bielsa reconoció el nivel y la importancia que Nández tuvo durante gran parte del proceso.

La competencia interna y la búsqueda de características específicas en cada puesto terminaron inclinando la balanza hacia otros futbolistas. Mientras tanto, la Selección Uruguaya continúa su preparación con la meta de realizar una gran campaña en la Copa del Mundo, donde buscará consolidarse como una de las selecciones más competitivas de Sudamérica.

La transparencia de Bielsa al abordar una decisión sensible refleja su estilo de comunicación directa y su enfoque en criterios estrictamente deportivos, aunque la exclusión de un jugador de su confianza seguramente generará debates entre los hinchas que habían visto a Nández como un titular indiscutible





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