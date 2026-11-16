El vocal de Temperley Marcelo Alcobre permanece en pronóstico reservado tras la explosión de gas en Lanús. El club y Metrogas responden a la tragedia.

Marcelo Alcobre, quien ejerce como vocal de la Comisión Directiva del Club Atlético Temperley, fue víctima de la grave explosión de gas ocurrida en la localidad de Remedios de Escalada. El directivo, quien también trabaja como empleado de la empresa de servicios Metrogas, resultó herido durante su jornada laboral y se encuentra en estado grave con pronóstico reservado en el hospital.

Detalles del siniestro y contexto laboral

La tragedia tuvo lugar durante las horas de la mañana en la dirección Del Valle Iberlucea al 4400, situada entre las calles Beltrán y Garay, en pleno centro comercial de Remedios de Escalada, partido de Lanús. Según los informes preliminares, la causa directa del incidente fue el daño a una cañería de gas provocado por una máquina tuneladora utilizada en las obras de mantenimiento de la zona.

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El saldo total de la catástrofe incluye una persona fallecida y más de 30 heridos, de los cuales siete presentan lesiones graves. Alcobre se encuentra dentro de este grupo de pacientes críticos, lo que ha generado una profunda conmoción en la institución que representa y en la comunidad laboral de la empresa proveedora del servicio.

Respuesta institucional y solidaridad celeste

Desde el Club Atlético Temperley se emitió un comunicado oficial expresando su firme solidaridad con todas las personas afectadas por los acontecimientos y solicitando el esclarecimiento inmediato de las circunstancias que llevaron a la tragedia. La institución declaró su preocupación por la salud de Alcobre, al mismo tiempo que transmitió un mensaje de esperanza sobre su recuperación.

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Un dirigente de la entidad, Juan Manuel Sara, afirmó que la lucha por la vida de Alcobre se libra minuto a minuto. Se resaltó la fuerza interna del herido, destacando que él mismo es consciente de que toda la familia celeste, identificada como la Más Grande del Sur, realiza esfuerzos y rezos por su restablecimiento. La frase de apoyo "No te levantes por nada en el mundo" fue compartida por la hinchada.

Impacto en la comunidad y medidas de asistencia

Mientras tanto, la situación en Remedios de Escalada mantuvo a la comunidad en alerta durante el fin de semana. Los vecinos denunciaron nuevas pérdidas de gas en las cuadras cercanas al epicentro, las cuales aparecieron al intentar reabrir las llaves de gas que habían sido cerradas por precaución tras el estallido inicial. Estos incidentes secundarios aumentaron la tensión y el temor en el barrio.

Ante la gravedad de la situación, el municipio de Lanús anunció la implementación de una ayuda económica extraordinaria destinada a los afectados por el siniestro. Además, se activaron medidas de asistencia inmediata y planes de reconstrucción para los inmuebles dañados, buscando mitigar el impacto social y económico de la explosión en los residentes del sector.

Compromisos de Metrogas y seguimiento

Por su parte, Metrogas informó que habilitó canales especiales de atención para gestionar las consultas y reclamos de los usuarios impactados por la interrupción del servicio. La empresa confirmó que continúa trabajando en la restitución normal del gas, coordinando sus acciones directamente con las autoridades municipales para garantizar la seguridad de las redes afectadas.

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El comunicado final de Temperley concluyó con un mensaje personal dirigido al directivo herido, deseando verlo de nuevo en el Teatro de Turdera, lugar donde se desempeña con felicidad. La institución reiteró su presencia junto a Alcobre y su familia en este difícil momento, reforzando el vínculo entre la vida laboral y la pasión futbolística en medio de la crisis.