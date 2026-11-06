Marcela Pagano impulsa ampliación de investigación por enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni

La diputada exige al juez Lijo reasumir la causa por los elevados gastos de la esposa del ex jefe de gabinete tras su renuncia en junio de 2026.

La diputada Marcela Pagano presentó un reclamo formal ante la justicia argentina exigiendo la ampliación de la denuncia por enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. La legisladora fundamenta su petición en los elevados movimientos financieros registrados en la cuenta bancaria de Angeletti desde que Adorni presentara su renuncia al cargo, un hecho que ocurre en un contexto de escrutinio sobre la transparencia patrimonial de altos funcionarios públicos.

Detalles de los movimientos bancarios cuestionados

Según la documentación judicial presentada por Pagano, basada en informes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la cuenta de Angeletti en el Banco Galicia muestra ingresos y saldos significativamente superiores a los ingresos declarados. Los datos específicos revelan que, entre junio y septiembre de 2026, se acreditaron gastos mensuales que oscilan entre los 13 y los 18 millones de pesos. Este periodo coincide precisamente con el cese de las funciones de Adorni como jefe de gabinete.

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La diputada desglosa las cifras mensuales proporcionadas por el BCRA con precisión estadística. En junio, se registraron ingresos por 13.863.000 pesos; en julio, la cantidad ascendió a 13.466.000 pesos; en agosto, se mantuvo en 13.325.000 pesos; y finalmente, en septiembre, se alcanzó un máximo de 18.000.000 pesos. La suma total de estos saldos informados por el Banco Galicia durante estos cuatro meses alcanza los 58.654.000 pesos, lo que arroja un promedio mensual de 14.663.500 pesos para Angeletti.

El análisis comparativo realizado por la legisladora destaca que esta cifra promedio duplica e incluso supera holgadamente el promedio de ingresos lícitos calculado para ambos cónyuges. El propio dictamen fiscal había fijado los ingresos lícitos del período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 en 229.752.283,20 pesos. Al dividir esta suma por 30 meses, se obtiene un promedio inferior a 8.000.000 de pesos mensuales para el matrimonio.

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Posiciones de las partes y el fiscal Pollicita

La iniciativa de Pagano es una respuesta directa al dictamen emitido por el fiscal Gerardo Pollicita, quien determinó que no existen indicios de enriquecimiento ilícito en las cuentas de Manuel Adorni. Pollicita solicitó que se archiven estos cargos específicos, aunque pidió que el ex funcionario sea investigado por evasión. La diputada ha solicitado expresamente que el juez Ariel Lijo rechace dicho dictamen y revoque la delegación de facultades en el fiscal para reasumir la dirección de la instrucción judicial.

Pagano argumenta que el dictamen de Pollicita deja la investigación inconclusa en el punto exacto donde debería profundizarse. La legisladora afirma que el estándar judicial en Comodoro Py es decididamente contrario a la renuncia del fiscal a acusar cuando existen datos financieros contradictorios. Considera que el fiscal ha invertido el sentido de la carga de la justificación razonable, la cual corresponde legalmente al funcionario investigado, no al Estado probar la inocencia inicial sin análisis profundo.

La ex diputada por La Libertad Avanza subraya que el tipo penal de enriquecimiento ilícito aplica al incremento apreciable de patrimonios con posterioridad al cese en el cargo, hasta dos años después. Utilizando el artículo 268 del Código Penal, señala que el Estado debe probar la desproporción con los ingresos legítimos, un extremo que considera acreditado por los propios datos del dictamen fiscal que ahora critica por su omisión en el análisis posterior a junio de 2026.

Impacto patrimonial y próximos pasos judiciales

Un aspecto crucial de la denuncia es el análisis de los bienes inmuebles y gastos notariales. Pagano destaca que el dictamen constató que el lote 380 del Country Indio Cuá fue inscrito a nombre exclusivo de Bettina Angeletti, aunque luego se expuso en partes iguales. Además, los honorarios notariales fueron facturados íntegramente a ella, y los pagos en efectivo al contratista fueron efectuados por "el matrimonio", mientras que terceros realizaron gastos por cuenta de ambos.

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La legisladora advierte que los saldos en la cuenta bancaria pasaron de 3.925.000 pesos en abril de 2026 y 5.306.000 pesos en mayo de ese mismo año, a la cifra de 13.863.000 pesos en junio. Este salto drástico coincide con el mes en que Adorni presentó declaraciones juradas rectificativas el 10 de junio y formalizó su renuncia el 27 de junio de 2026, momento en el que cesó la percepción de su remuneración como jefe de gabinete.

Pagano aclara que no establece una relación causal directa sin prueba concluyente, pero afirma que son hechos que la investigación debe explicar. El dictamen fiscal no aborda estos meses posteriores al cese porque su cotejo patrimonial se detiene en el período anterior, a pesar de que la ley penal los comprende expresamente. La defensa de Adorni presentó una justificación patrimonial el 20 de septiembre de 2026, fecha en la que se registró el máximo de la serie bancaria analizada.

La estrategia legal de la diputada busca que la causa no se cierre prematuramente. Considera que el dictamen de Pollicita vacía el tipo penal al confundir el derecho de defensa para explicar el patrimonio con la exclusión de la responsabilidad. Al mantener la investigación, se pretende garantizar que el incremento patrimonial no justificado sea investigado a profundidad, asegurando que la justicia examine todos los movimientos financieros ocurridos durante y después del ejercicio del cargo público.