Marcela Morelo revela su pasión por el fútbol en la entrevista con Olé, su vínculo con Lanús y cómo su padre la inició en la disciplina deportiva junto a su carrera musical.

Marcela Morelo ha confirmado su profunda conexión con el deporte en una reciente entrevista concedida al diario Olé, donde la cantante repasó su trayectoria futbolera, su devoción por el Club Atlético Lanús y las canciones que han resonado en las tribunas estadias. A pesar de haber presentado exitosamente su nuevo material discográfico La Morelo con capacidad total en el Gran Rex, Morelo dedicó un espacio de tiempo para desplazarse del escenario principal hacia las gradas, intercambiando los micrófonos por la pelota y compartiendo anécdotas sobre su afición.

Orígenes de la afición futbolera en la infancia

La artista explicó que su interés por el fútbol surgió de manera orgánica en la terraza de su hogar, donde aprendió los fundamentos básicos de la disciplina gracias a la enseñanza de su padre, quien era un aficionado ferviente de Boca Juniors. Esta figura paterna no solo le transmitió el amor por el juego, sino que también la acompañó en numerosas visitas al estadio del Xeneize, consolidando un legado deportivo que marcaría su vida.

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Morelo recordó con cariño que, aunque su progenitor era bostero, ella creció rodeada de balones y disfrutó de juegos espontáneos en su patio. La cantante mencionó incluso la existencia de fotografías antiguas donde aparece vestida con la camiseta de Boca, demostrando que la proximidad a la afición era constante durante su crecimiento. Esta cercanía inicial sentó las bases para que, años más tarde, desarrollara un estilo propio dentro del campo de juego y fuera de él.

La conversión al granatismo y el amor por Lanús

El cambio de lealtad deportiva ocurrió un domingo en particular, cuando la artista estaba comenzando a grabar su primer disco y se encontraba sola en su departamento. Al asomarse al balcón, Morelo observó a una multitud masiva desfilar por la calle con camisetas, banderas y accesorios del Club Atlético Lanús, cuyo estadio se ubica a solo cinco o seis cuadras de su residencia. Esta escena visual fue el detonante para que decidiera comprar una entrada y asistir al encuentro directamente.

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El partido enfrentó al Club Atlético River Plate contra el Club Atlético Lanús, un duelo en el que el Granate comenzó perdiendo pero logró dar vuelta el marcador y ganar. Ese resultado, sumado al ambiente vibrante que Morelo experimentó en la Fortaleza, provocó un enamoramiento inmediato y definitivo. Desde ese momento, la cantante se consolidó como una hincha incondicional del equipo local, una identidad que mantiene viva hasta la actualidad.

Disciplina deportiva y proyección hacia el fútbol femenino

La cantante destacó la existencia de paralelismos notables entre la práctica artística y la deportiva, enfatizando la importancia de la disciplina en ambas áreas. Morelo reflexionó sobre qué habría hecho si no se hubiera dedicado a la música, expresando la convicción de que habría sido futbolista si el fútbol femenino hubiera alcanzado el mismo nivel de desarrollo profesional y visibilidad que posee en la actualidad.

En cuanto a su posición ideal en el campo, Morelo se visualiza como una volante, una jugadora encargada de distribuir el juego con visión de cancha. Valora especialmente la capacidad de realizar pases rectos y precisos que atraviesen líneas defensivas y encuentren a compañeros en posiciones favorables. Prefiere tener un rol de creación y organización táctica en lugar de asumir la responsabilidad exclusiva de ser una goleadora, alineándose con su preferencia por la visión integral del deporte.

Impacto cultural y próximos compromisos deportivos

La pasión de Morelo por el Club Atlético Lanús no se limita a lo teórico, ya que asiste regularmente a los partidos y viaja para apoyar al equipo en competiciones internacionales. Un ejemplo destacado de este compromiso fue su presencia en Paraguay, donde acompañó a la hinchada en la celebración de la victoria de la Sudamericana a finales del año pasado. Este viaje refuerza su estatus como una figura pública que utiliza su plataforma para promover el deporte local.

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Más allá de sus compromisos con Lanús, Morelo mantiene un ambiente futbolero activo en su hogar. Su esposo es hincha de Boca Juniors, lo que genera un rico intercambio de opiniones y pasión por el deporte en la familia. Además, los hijos de la artista se muestran muy interesados en el Mundial con la Selección Argentina, demostrando que el fútbol sigue siendo un eje central en la dinámica familiar de Morelo, conectando generaciones a través de este lenguaje universal.