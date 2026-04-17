Marcas Chinas Lideran el Mercado de Motos en Argentina con Crecimiento Récord

Las motocicletas de origen asiático, especialmente chinas, se han consolidado como líderes en el mercado argentino, representando cerca del 97% de los patentamientos. Gilera Motors Argentina proyecta ventas récord con sus marcas Gilera, Voge y Hero, mientras que Voge inaugura el concesionario más grande de América Latina en Buenos Aires, impulsando el segmento de media y alta cilindrada.

El mercado argentino de motovehículos está experimentando una transformación estructural, con las marcas asiáticas consolidando su presencia de manera contundente. Las cifras de la Cámara Argentina de Fabricantes de Motovehículos (Cafam) revelan que en 2025 se patentaron más de 650.000 motos en el país, un número que refleja un crecimiento sostenido.

Lo más destacable de esta estadística es que aproximadamente el 97% de estas unidades son de origen chino o cuentan con una participación significativa de componentes provenientes de ese país. Las proyecciones para 2026 son aún más alentadoras, anticipando que el mercado podría superar las 800.000 unidades patentadas, lo que subraya la magnitud de esta tendencia. En este escenario de expansión y consolidación de las marcas asiáticas, Gilera Motors Argentina se posiciona estratégicamente para potenciar su crecimiento en el sector de las dos ruedas. La compañía tiene planes ambiciosos y, según información obtenida por El Cronista, proyecta alcanzar un volumen de ventas de 120.000 unidades entre las tres marcas que gestiona: Gilera, Voge y Hero. De cumplirse estas previsiones, se trataría de un hito histórico en términos de ventas para la empresa. Dentro de su portafolio, Voge, una marca de motocicletas de origen chino que Gilera Motors Argentina produce y distribuye, está dando un paso decisivo para afianzar su liderazgo en el mercado latinoamericano. La apertura de su concesionario más grande en América Latina, ubicado en Quilmes Oeste y desarrollado en colaboración con su socio Z3 Sport Motors, es una clara muestra de esta estrategia. Este nuevo centro, que abarca más de 600 metros cuadrados, ha sido concebido como un punto neurálgico para capitalizar el auge del segmento de motos de media y alta cilindrada. Carolina Maceda, Gerente de Marketing de Voge Argentina, describe el momento actual como ideal, señalando que el segmento está experimentando un auténtico boom de ventas. Detalla que la marca ha mantenido de forma constante el segundo lugar en patentamientos dentro de la categoría de motos de más de 300 cc durante los últimos ocho meses. En 2025, Voge vendió alrededor de 8.200 unidades, logrando una cuota de mercado cercana al 13,5%, cifra que en los primeros meses de 2026 ya ha escalado al 14,5%. Las expectativas para este año apuntan a superar las 10.000 unidades vendidas. La flamante sucursal, inaugurada el pasado jueves 16 de abril, no solo exhibe toda la gama de productos de la marca, desde motocicletas adventure hasta cuatriciclos utilitarios diseñados para el trabajo rural, sino que también incorpora un moderno service center. Este centro pone especial énfasis en la experiencia del usuario, garantizando el acceso a repuestos y brindando un servicio posventa de primer nivel. Juan Garbagnati, propietario de Z3 Sport Motors, destaca la evolución de la motocicleta, que ha pasado de ser un mero pasatiempo a una auténtica solución de movilidad. Subraya que cada vez más personas optan por la motocicleta en detrimento del automóvil, motivados por la optimización de costos y tiempos de desplazamiento. El prestigio de las marcas chinas también se ha visto fortalecido por un cambio en la percepción del consumidor. Aquello que en un principio generaba desconfianza, hoy se ha transformado en una clara preferencia, impulsada por las notables mejoras en calidad, tecnología y diseño. Garbagnati afirma con convicción que estas motocicletas hoy no tienen nada que envidiarle a modelos de origen japonés o europeo. Mirando hacia el futuro, tanto la marca como su red de concesionarios coinciden en que la continuidad de este crecimiento dependerá de factores clave como el acceso a financiamiento, la estabilidad de precios, la disponibilidad de repuestos y la calidad del servicio técnico. Maceda concluye que si estas variables se alinean favorablemente, la industria tiene el potencial para mantener su trayectoria ascendente. Con una red que ya cuenta con 47 concesionarios a nivel nacional y nuevos proyectos en desarrollo, Voge reafirma su compromiso de consolidarse como una de las marcas chinas predilectas en un mercado que se encuentra en plena y dinámica transformación





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