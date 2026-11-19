BYD Shark, GWM Cannon y SAIC T700 transforman el segmento con tecnología híbrida y precios competitivos, desafiando a Toyota y Ford en ventas.

El mercado automotor argentino está experimentando una transformación estructural en el segmento de las pickups medianas, donde las marcas asiáticas han dejado de ser una opción marginal para convertirse en competidoras directas de los tradicionales líderes del mercado. La demanda impulsada por el peso de las actividades agropecuarias, mineras y petroleras mantiene a las camionetas en un lugar privilegiado, con modelos como la Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok habitando los primeros puestos de ventas. Sin embargo, la oferta cada vez más amplia de vehículos de fabricación china, caracterizados por precios competitivos, equipamiento tecnológico avanzado y diversas alternativas de motorización, está comenzando a erosionar el dominio histórico de las marcas establecidas.

La invasión tecnológica de las pickups chinas

La estrategia de las automotrices chinas para conquistar el mercado local no se basa únicamente en la oferta de unidades 0 km a menor costo, sino en la presentación de una gama numerosa que incluye soluciones de ingeniería innovadoras. Al igual que ocurrió previamente con el segmento de los vehículos utilitarios deportivos (SUV), las marcas asiáticas están utilizando la escalabilidad de su producción y la integración de componentes modernos para ofrecer valores agregados que las pickups tradicionales no siempre pueden igualar en sus versiones de entrada. Este enfoque ha permitido que modelos como la BYD Shark, la GWM Cannon y la SAIC T700 capturen la atención de consumidores que buscan modernidad tecnológica sin renunciar a la capacidad de trabajo.

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BYD Shark: Híbrido enchufable con prestaciones deportivas

BYD se posicionó como pionera al introducir una tecnología híbrida enchufable en el segmento, con el lanzamiento de la Shark en abril, un modelo que combina un motor naftero con dos eléctricos para ofrecer prestaciones anteriormente reservadas para vehículos deportivos. El sistema Dual Mode Off-road (DMO) utiliza un motor naftero 1.5 turbo y dos propulsores eléctricos, uno en cada eje, desarrollando un conjunto de aproximadamente 430 caballos de potencia y 650 Nm de torque. Esta configuración permite que la camioneta acelere de 0 a 100 km/h en tan solo 5,7 segundos, según las especificaciones técnicas de la marca.

La estructura de la BYD Shark emplea la tecnología Cell to Chassis (CTC), que integra las baterías directamente en el chasis del vehículo, optimizando el espacio y la rigidez estructural. Con esta disposición, la camioneta puede recorrer hasta 100 kilómetros utilizando exclusivamente energía eléctrica, una autonomía significativa para el uso urbano o en entornos sensibles al ruido. La recarga mediante un cargador rápido reduce los tiempos de espera, mientras que una carga completa con corriente alterna requiere alrededor de cinco horas y media, ofreciendo flexibilidad operativa para los usuarios.

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Desde el punto de vista mecánico, la Shark destaca por contar con suspensión independiente en ambos ejes, dirección eléctrica y frenos a disco en las cuatro ruedas, diferenciándose claramente de las configuraciones más rígidas de las pickups tradicionales. Con una longitud total de 5,40 metros y una distancia entre ejes de 3,20 metros, su interior incluye un instrumental digital de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia giratoria de 12,8 pulgadas. La dotación de seguridad es exhaustiva, incluyendo más de 20 asistencias a la conducción y una cámara de visión 360° con función de chasis transparente para visualizar obstáculos bajo el vehículo.

GWM Cannon y SAIC T700: Potencia diésel y diseño robusto

La GWM Cannon se presenta como una de las estrategias más importantes de la marca desde que está bajo la administración del Grupo Corven, comercializándose en carrocería de doble cabina con versiones Comfort y Luxury. Ambas comparten un motor turbodiésel, pero la versión Comfort monta una caja manual de seis velocidades con tracción trasera, mientras que la Luxury incorpora una transmisión automática ZF de ocho marchas y tracción 4x4 con reductora. Con 5,32 metros de largo y 3,23 metros entre ejes, ofrece una capacidad de carga de 1.000 kilos y puede remolcar hasta 3.000 kilos.

La diferenciación entre versiones es notable, con la Comfort equipada con siete airbags, control de estabilidad y tracción, y una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. La Luxury, por su parte, añade llantas de 18 pulgadas, butacas delanteras eléctricas y calefaccionadas, instrumental digital de 9 pulgadas y una pantalla central de 15,6 pulgadas, además de accesorios recreativos como neumáticos todoterreno, cobertor rígido e iluminación adicional. Ambas versiones cuentan con una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros.

La SAIC T700, bajo la marca Maxus, representa una alianza estratégica entre Volkswagen y SAIC, con producción prevista en Pacheco, lo que otorgará a la unidad una participación china significativa en su cadena de valor. La gama Tunland incluye modelos G7, V7 y V9, con configuraciones mecánicas diversas. La versión Pro Sport utiliza un motor naftero 2.0 turbo de origen Mitsubishi con 244 CV y 380 Nm, ofreciendo tracción integral con reductora y una capacidad de carga de 1.000 kilos, mientras que la Ultimate 48V Hybrid combina un turbodiésel 2.0 con un sistema eléctrico de 48 voltios para una potencia combinada de 175 CV.

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Fiat Titano y el contexto competitivo del mercado argentino

Actualmente, cinco pickups medianas salen de las fábricas argentinas: Hilux, Ranger, Amarok, Fiat Titano y RAM Dakota. La Fiat Titano, fabricada en Argentina, mantiene su posición ofreciendo un motor turbodiésel 2.0 de 161 CV y 390 Nm, con opciones de tracción simple o integral con reductora. Mide 5,34 metros de largo y cuenta con seis airbags y cámara de visión 360° en las versiones superiores, consolidándose como una alternativa robusta dentro del ecosistema de producción local.

El panorama actual refleja una competencia feroz donde las marcas tradicionales deben justificar su precio con durabilidad probada, mientras que las nuevas entradas chinas compiten con innovación tecnológica inmediata. La entrada de modelos híbridos y las alianzas de producción local indican que el mercado argentino está madurando rápidamente, exigiendo a todos los fabricantes una adaptación constante a las demandas de eficiencia y conectividad de los consumidores modernos.