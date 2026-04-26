Maradona y la Cocaína: El Día que Sacudió a Argentina

El 26 de abril de 1991, la detención de Diego Maradona por tenencia de cocaína conmocionó a Argentina. Este evento, más allá del escándalo deportivo, se reveló como una maniobra política para desviar la atención de casos de corrupción gubernamental.

Franklin 896. Esa era la dirección que repitió una voz aguardentosa y apurada que llamó a cada redacción de los diarios, revistas y canales de televisión argentinos.

Después dijo dos palabras más que aseguraron la asistencia perfecta a la convocatoria: cocaína y Maradona. Apenas empezaba la tarde del 26 de abril de 1991. En pocos minutos, los móviles periodísticos invadieron la hasta ese momento tranquila calle de Caballito. También cientos de curiosos atraídos por la posibilidad de ver a Diego, porque apenas se aglomeraron los hombres de prensa, el rumor corrió muy rápido.

Diego Maradona fue detenido en un operativo de la Policía Federal por tenencia y consumo de cocaína. Fue un cimbronazo para toda la sociedad. Cada elemento generaba conmoción: la caída del ídolo, el operativo policial, el escándalo, la trama política, la tapa de los diarios.

Muy pronto se supo que no se había tratado de un hallazgo casual, que todo había sido una maniobra política para tapar los problemas que el gobierno de Menem afrontaba, en especial el Yomagate, el caso de corrupción en el que los cuñados presidenciales estaban acusados. Las valijas de Amira, el escándalo de la Aduana, Ibrahim Al Ibrahim, Emir Yoma y demás. La atención mediática de inmediato se desplazó hacia Diego.

Se especula que la fecha y la hora fueron elegidas con precisión quirúrgica para monopolizar los noticieros vespertinos y nocturnos y, en especial, que los diarios del fin de semana desplazaran de sus páginas más relevantes las investigaciones por la corrupción en el gobierno y en la familia presidencial. Diego había llegado a Buenos Aires el 1 de abril, casi simultáneamente con el anuncio de la Federación Italiana de fútbol de que había dado positivo de cocaína en un análisis antidoping realizado el 17 de marzo en un partido del Nápoli.

A la semana siguiente, Diego jugó su último partido con el Nápoli, una derrota 4 a 1 con la Sampdoria. En el medio, Alfio Basile, director técnico de la Selección, se había sentado a charlar con Marcos Franchi, el representante de Diego. Argentina debía jugar un amistoso con Brasil en cancha de Vélez, y se rumoreaba que ese partido marcaría el regreso de Diego a la Selección después de Italia 90.

Las entradas se agotaron de inmediato, pero días después se anunció que Diego no jugaría. El doping saltó a las 48 horas, sugiriendo que alguien había sido informado con antelación. Las relaciones de Diego con Ferlaino, presidente del Napoli, estaban rotas desde hacía un buen tiempo. Diego quería irse de Nápoles, buscando un lugar más tranquilo.

La opción más fuerte era el Olympique de Marsella, pero Ferlaino le cerró las puertas. En febrero del 91 lo citaron a declarar en una causa por tráfico de drogas y prostitución, y la Camorra parecía que también le retiraba la protección. Años después, Ferlaino declaró que varias veces habían encubierto a Maradona con el doping, hablando de sustitución de frascos y orina de los utileros.

Diego alguna vez le dijo a Daniel Arcucci que el resultado positivo del análisis había sido casi a propósito, porque no soportaba más estar en Italia y había dejado de tomar las precauciones de antes. El arresto de Maradona en Franklin 896 no fue solo un evento policial, sino un punto de inflexión en la historia argentina, marcado por la política, la corrupción y la caída de un ídolo.

La manipulación mediática y la conveniencia política se entrelazaron para desviar la atención de los escándalos gubernamentales, utilizando la figura de Maradona como un escudo. La detención, la cobertura mediática y las posteriores revelaciones sobre encubrimientos y manipulaciones, revelan una compleja red de intereses y poder que trascendió el ámbito deportivo y se adentró en el terreno de la política y la corrupción





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