Maradona en La Pampa: La Semana de la Redención y el Último Baile

Un relato detallado de la semana que Diego Armando Maradona pasó en La Pampa en abril de 1994, un momento crucial en su intento por llegar al Mundial. Se explora su lucha contra las adicciones, su entrenamiento intensivo y su conexión con un entorno alejado de los focos mediáticos. El artículo revela detalles íntimos de su estadía, incluyendo el testimonio de sus allegados y el impacto de esta experiencia en su camino hacia el último Mundial.

La estadía de Diego Armando Maradona en La Pampa , del 10 al 17 de abril de 1994, representó un hito clave en su carrera, un intento desesperado por alcanzar su última Copa del Mundo. Dos meses antes del Mundial de 1994, sin club y atormentado por sus adicciones, el Diez se recluyó en un campo de Santa Rosa para someterse a una puesta a punto que parecía una utopía.

El recuerdo de esta semana, relatado por el Profe Signorini y otros allegados, revela la lucha contra la abstinencia, el reencuentro con sus raíces y la determinación inquebrantable de un futbolista que se negaba a rendirse. El contexto era adverso: sin equipo, con la posibilidad de jugar su última Copa del Mundo como una quimera, pero Maradona, fiel a su espíritu rebelde y resiliente, tomó una decisión trascendental. Se aisló en la provincia de La Pampa, donde emprendió una batalla personal contra sus demonios y se preparó para su 'Último Baile' albiceleste, un paso fugaz de cinco partidos que terminó abruptamente. Previamente, Maradona había protagonizado episodios turbios, como el incidente de los balines contra los periodistas en su quinta de Moreno. Mientras la Selección Argentina, dirigida por el Coco Basile, luchaba por clasificarse al Mundial, Maradona era noticia por sus acciones fuera de las canchas. El campeón del mundo en 1986 y subcampeón en 1990, albergaba el sueño de volver a vestir la camiseta argentina. Sin actividad futbolística durante meses y con una condición física precaria, la oportunidad de ir a La Pampa se presentó como una esperanza para revertir el destino. El encuentro con Ángel Rosa, dueño de la estancia 'El Marito', fue fundamental. Este le extendió una invitación que, sin saberlo, sería clave en la reinvención de Maradona. A pesar de la condición física desfavorable y la falta de ritmo futbolístico, Maradona, tras hablar con Basile, decidió intentar el regreso al Mundial. La elección de La Pampa, un lugar alejado de los focos mediáticos, fue estratégica. Su llegada a Santa Rosa fue recibida por una multitud, pero durante su estadía, el círculo se redujo a unas pocas personas: su preparador físico, Don Diego, su padre, el doctor Néstor Lentini, Marcos Franchi, su representante, algunos amigos, Claudia y sus hijas, e incluso el Coco Basile, quien llegó a visitarlo. Los días de Maradona en La Pampa transcurrieron en una casa modesta, lejos de los lujos que acostumbraba. Leía el periódico, escuchaba la radio y despertaba a todos con la música de Los Auténticos Decadentes. La única televisión era en blanco y negro, sintonizando un solo canal. Signorini buscaba un entorno de intimidad y conexión con la naturaleza, alejándolo de la opulencia. Maradona, acostumbrado a una vida frenética, encontró en la vastedad pampeana un espacio para la introspección y el reencuentro con sus orígenes. Se afeitaba al sol, orgulloso, disfrutando de momentos sencillos. Entre el 10 y el 17 de abril de 1994, Maradona se sometió a un riguroso entrenamiento. Por las mañanas, el campo se convertía en su gimnasio particular. Trotando por caminos de ripio, utilizando ramas y árboles para ejercicios, estirándose contra la tranquera, trabajando la fuerza con un serrucho y jugando partidos improvisados con los lugareños. Por las tardes, tras el almuerzo preparado por Don Diego, se trasladaba a Santa Rosa para complementar su entrenamiento. Este período fue crucial para su recuperación física y mental, demostrando su capacidad de superación y su deseo de volver a brillar en el escenario futbolístico





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