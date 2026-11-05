Mara Gómez denuncia inacción institucional contra agresiones a personas trans en Buenos Aires

La futbolista de Quilmes y referente del fútbol femenino, Mara Gómez, criticó la falta de políticas reales tras la agresión en los Bosques de Palermo.

La delantera del Club Atlético Quilmes y pionera del fútbol femenino nacional, Mara Gómez, ha emitido un firme comunicado cuestionando la pasividad de las instituciones ante la brutal agresión sufrida por trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo. Esta portavoz deportiva utilizó sus plataformas digitales para destacar la urgente necesidad de respuestas concretas por parte del gobierno y la sociedad, rechazando cualquier forma de inacción frente a la escalada de violencia. El incidente ha generado una reacción contundente desde el ámbito deportivo, señalando que la falta de protección institucional permite que estos crímenes continúen impunes y sin una consecuencia social contundente.

Crisis de violencia contra el colectivo trans

La futbolista de Quilmes enfatizó cómo la degradación verbal constante termina derivando en ataques físicos graves contra la integridad de las personas transexuales. Gómez señaló que estos eventos no son hechos aislados o excepcionales, sino el resultado de un contexto social donde se ha normalizado la deshumanización de los cuerpos disidentes. La atacante recordó que la banalización de la existencia de las personas travestis y trans es un caldo de cultivo que invita a la violencia extrema. Al citar específicamente la agresión en Palermo, la deportista ilustró cómo el silencio institucional actúa como un permisivo respaldo para los agresores, permitiendo que la espiral de violencia continúe sin freno alguno.

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Crítica a la dirigencia y figuras públicas

La referente deportiva dirigió una dura acusación hacia la dirigencia política y los referentes de opinión pública por su papel en la habilitación simbólica de estas agresiones. Gómez afirmó que el repudio a la discriminación debe dejar de ser una mera cuestión declamativa para transformarse en políticas de protección reales y efectivas. La jugadora exigió que las figuras públicas asuman una responsabilidad ética más allá de los discursos superficiales. Al señalar la complicidad silenciosa de las élites, la futbolista de Quilmes subrayó que la pasividad de los líderes actuales contribuye directamente a la inseguridad que vive diariamente el colectivo travesti-trans en las calles porteñas.

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Desafío al doble estándar empresarial

De cara al inicio de las actividades conmemorativas por el mes del Orgullo, la delantera cuestionó el doble estándar de aquellas empresas y organizaciones que se adhieren a consignas de diversidad de manera superficial. Gómez criticó a los actores políticos y empresariales que esquivan el compromiso real cuando la coyuntura exige medidas de fondo para proteger a las víctimas. La futbolista invitó explícitamente a todas las instituciones y figuras públicas a pasar de la retórica a hechos concretos de concientización y visibilización. Este llamado a la acción busca exponer la hipocresía de quienes utilizan los colores del arcoíris solo para fines propagandísticos sin intervenir en la realidad violenta.

Hacia una lucha social contra la transfobia

La intervención de la jugadora de Quilmes dejó claro que la lucha contra la transfobia interpela a toda la sociedad en su conjunto. La pionera del fútbol nacional reafirmó que la seguridad de las trabajadoras sexuales trans es una responsabilidad compartida que no puede delegarse en gestos simbólicos. La demandante de justicia instó a la ciudadanía a romper con la indiferencia y a exigir cambios estructurales en la protección de los derechos humanos. Su mensaje resuena como un llamado a la unidad social para erradicar la violencia basada en la identidad de género, marcando un precedente de liderazgo ético en el deporte argentino.