Mar del Plata: UTA paraliza colectivos, temporal y clases suspendidas

Mar del Plata, Argentina, is facing a challenging weekend with a combination of bad weather and transportation issues. The Union Tranviaria Automotor (UTA) local has paralyzed the urban collective transport service due to unpaid wages. Meanwhile, a severe weather system is expected to bring strong winds and heavy rain, causing disruptions in daily life. The city's schools have also been closed for the day, adding to the challenges.

MAR DEL PLATA . - Cuando parecía que lo peor que se podía esperar de este arranque de fin de semana era un temporal que anticipaba una madrugada de sábado con vientos de más de 80 kilómetros por hora y un mar embravecido que castigaría fuerte sobre el paseo costanero, a media tarde del viernes irrumpió la Unión Tranviaria Automotor ( UTA ) local y paralizó por tiempo indeterminado el servicio de colectivos urbano.

Mientras las anunciadas ráfagas se hacían esperar y de las fuertes lluvias pronosticadas no había noticias por este extremo de la costa atlántica, decenas de miles de pasajeros que se movilizan en colectivos permanecían varados en las paradas porque se habían esfumado las unidades de transporte. Los choferes justificaron la medida por la falta de pago de haberes correspondientes al mes de abril que debieron haber tenido depositados este viernes por la tarde, cumplido el plazo legal de cinco días hábiles.

Este extremo de protesta tomó por sorpresa a los usuarios, que quedaron literalmente en la calle y debieron apelar a otras alternativas para volver a casa o llegar a sus trabajos, entre ellos taxis, remises y vehículos de plataformas. La cantidad de gente que por entonces permanecía en las calles era bastante menor a lo habitual porque las autoridades municipales ya habían decidido, el jueves por la noche, que no haya actividad en los establecimientos educativos de todos los niveles durante toda la jornada de viernes.

"Lo peor está por venir", repitió el viernes por la noche el director de Defensa Civil de Mar del Plata, Alfredo Rodríguez, para ratificar un escenario de similar temor al que más temprano ya había descripto el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncálvez, cuando reunió al Comité de Emergencia, verificó pronósticos meteorológicos y con apoyo de todos los presentes se resolvió suspender las clases durante todo el viernes. Este sábado ambas complicaciones que afrontan los marplatenses, el mal tiempo y la falta total de servicio de colectivos para movilizarse, sumaron novedades.

Si bien continúa el cuadro de alerta meteorológico para este distrito, se redujeron las expectativas de consecuencias más graves, tanto por vientos como por oleaje. Y en cuanto al conflicto del transporte, la delegación Mar del Plata del Ministerio de Trabajo bonaerense convocó a empresarios y gremios a una audiencia de conciliación. Así se busca abrir una instancia de diálogo que destrabe la situación.

Hasta el momento las consecuencias del período de ciclogénesis que alcanza a la región fueron mínimas para Mar del Plata. Recién durante esta mañana se notó algo más la fuerza del mar, con avances sobre la costa y olas que comenzaron a castigar murallones y bañar a algunos de los autos que transitaban por el lugar, puntualmente en la zona de La Perla.

Hubo a mitad de semana un período de lluvias muy intensas, con casi 100 milímetros de agua caída en una misma jornada, y luego algunas horas con vientos. Hubo calles anegadas, autos dañados porque quedaron sumergidos y varios árboles caídos, pero no hubo necesidad de evacuaciones.

El viernes por la tarde también se tomaron algunos recaudos especiales desde el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata y si bien se mantuvo habilitada la posibilidad de ingreso y egreso de embarcaciones, se suspendieron todas las actividades en muelle, se reclamó a los armadores que refuercen amarres de buques apostados en muelles, suspensión de actividades deportivas en clubes náuticos y también de actividad en astilleros y talleres navales. Durante esta mañana, sin grandes oleajes todavía, se percibía un lento y sostenido avance del mar sobre el frente de playas marplatenses.

Ganó terreno, metro a metro, y en algunos lugares llegó hasta las estructuras de balnearios. Esta pleamar tendrá su máxima a las 13.01. Para estas últimas horas se habían anunciado vientos de hasta 100 kilómetros por hora, con pico para la mañana de este sábado.

Desde Defensa Civil confirmaron que hubo un cambio en el pronóstico meteorológico, los indicadores mejoraron y las condiciones que reinan en la ciudad combinan lluvias normales con vientos intensos y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. El último informe del Servicio Meteorológico Nacional confirma para este sábado, hasta la tarde y sobre Mar del Plata, vientos del sudoeste con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada.

Mucho más duro fue el impacto sobre localidades balnearias al sur de esta ciudad. Desde Necochea hasta Monte Hermoso sufrieron lo peor del temporal, ya que por ubicación geográfica las golpeó de frente tanto el fuerte viento con sentido sudoeste como la marejada, que en algunos puntos avanzó más allá de las playas y bañó las calles del casco urbano más próximo a la costanera





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