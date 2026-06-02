María Fernanda García se convirtió en la primera mujer en presidir el Colegio Público de la Abogacía porteña

María Fernanda García asumió como presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, convirtiéndose en la primera mujer en liderar la institución en sus casi 40 años de historia. El acto contó con la presencia de destacadas figuras del ámbito judicial y académico, y su discurso abordó temas como la crisis de credibilidad en la justicia, la importancia de la representación femenina y la necesidad de valorar la trayectoria profesional en la cobertura de vacantes judiciales. También se anticiparon los próximos comicios en la Facultad de Derecho de la UBA, donde García competirá como candidata.

En un hecho sin precedente, la institución, a días de cumplir cuarenta años de existencia, por primera vez es liderada por una mujer. Se convirtió en la primera mujer en presidir el Colegio Público de la Abogacía porteño, a punto de que la institución cumpla cuarenta años de existencia.

Tras una jornada que se desarrolló el lunes 1 de junio en el CPACF, más de novecientos profesionales, junto a sus familiares y amigos que los acompañaban, fueron parte del recambio de hombres y mujeres al frente de la institución. Estuvieron presentes el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos; el presidente saliente de la institución Ricardo Gil Lavedra; los consejeros de la Magistratura nacionales de la abogacía, Alberto Maques y Jimena de la Torre; que encabezaron la numerosa comitiva del Poder Judicial.

La flamante presidenta, María Fernanda García, quien encabezó el triunfo de abril pasado (obtuvo casi el 50 por ciento y duplicó en votos a su inmediato adversario), había sido prosecretaria general en el primer período y coordinadora Legal y Técnica hasta el viernes pasado, en las dos gestiones que lideró el excamarista que juzgó a los comandantes de la dictadura.

"El hecho de que hoy una mujer asuma por primera vez la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal no puede entenderse como un hecho individual. Es el resultado de un camino construido por muchas abogadas que participaron", reconoció la flamante titular en el inicio de su exposición.

"La representación y defensa de intereses legítimos por parte de abogados y abogadas no puede ser confundida con actividades de lobby", aclaró. "El proyecto debe delimitar con claridad la actividad de lobby y excluya expresamente de su alcance el ejercicio profesional de la abogacía". "La Justicia atraviesa una profunda crisis de credibilidad pública.

La reconstrucción de la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia exige mucho más que declaraciones", subrayó en otro tramo de su discurso, en línea consecuente con los planteos que formuló. Fue de las primeras en llegar al edificio de la Av. Corrientes. Minutos más tarde, lo hicieron sus colegas, Alicia Ruiz y Santiago Otamendi. De igual manera, arribó puntual la titular del Consejo de la Magistratura local, Karina Leguizamón.

Promediando las 19, la Defensora General porteña; y su par a cargo del Ministerio Público Fiscal, Martín López Zavaleta; como la Defensora del Pueblo de la Ciudad, María Rosa Muiños también fueron parte de los que escucharon atentos el discurso de la nueva presidenta.

"La cobertura de vacantes no puede quedar condicionada por las disputas políticas coyunturales. Constituye una obligación vinculada al derecho de la ciudadanía a una justicia eficaz y al funcionamiento regular del sistema judicial". A la vez que reclamó, frente a los concursos para cubrir las vacantes judiciales, se valore tanto la carrera judicial como la trayectoria de los abogados y abogadas que ejercen la profesión, lo que recibió el inmediato aplauso del público.

En el cierre, visiblemente emocionada, tuvo un párrafo de especial reconocimiento a sus años formativos en la Universidad de Buenos Aires, y a las mujeres que abrieron camino en la colegiación; allí mencionó a precursoras. En los pasillos, donde se compartió un brindis, también se habló acerca de la inminente elección de consejeros graduados en la Facultad de Derecho de la UBA (se vota la semana próxima), donde García vuelve a medirse electoralmente como candidata titular de la tradicional lista de Graduados y Graduadas Pluralistas, que responde al actual decano, Leandro Vergara, quien acompañó todo el acto desde la primera fila





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