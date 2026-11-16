María Becerra presentó su concierto en el Movistar Arena utilizando cuatro personajes distintos, incluyendo a Shanina y Gladys, e interpretó nuevos temas como Tú sin yó para su proyecto Lure.

El Movistar Arena se transformó en un escenario inmersivo cuando las pantallas se encendieron a las 21:00 horas para iniciar el concierto de María Becerra. La artista argentina debutó con Shanina, su primer alter ego, quien buscaba a Paulo Londra antes de descender volando desde el techo hacia el centro del escenario. Rodeada por una multitud con pulseras que cambiaban de color, la cantante arrancó la noche con "Ramen para dos", estableciendo un tono visualmente impactante desde el primer minuto.

Evolución de los cuatro personajes en el escenario

La estructura del espectáculo se dividió en cuatro actos claros definidos por la transformación de la intérprete. Tras abrir con éxitos como "Cerquita de ti" y "Ojalá", apareció Maite durante una sección más íntima que incluyó "Recuerdo" y "Desafiando". Esta etapa fue seguida por Gladys, un personaje inspirado en la música cumbia y el reggaetón, quien interpretó "El amor de mi vida" en colaboración con Los Ángeles Azules y cantó "7 vidas", una pista que narra su encarcelamiento en la serie En el barro de Netflix.

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El cuarto y final personaje fue Jojo, una figura que mezclaba guerrera celta e india, montada sobre un animal articulado rodeado de fuego. Este alter ego introdujo temas como "Sexo es la moda" y sirvió de puente hacia los momentos más emotivos de la noche. La presencia de Jojo mantuvo la energía alta hasta que el foco se desplazó hacia la diversidad y la inclusión del público.

Inclusión y mensajes sociales durante el recital

Un momento central de la velada incluyó un desfile con drag queens, travestis, personas ciegas, en silla de ruedas y modelos plus size. Este grupo conformó un coro unificado que celebraba la diversidad, destacando la presencia de referentes del Archivo de la Memoria Trans. Estos activistas portaron un cartel con la consigna "Nos queremos vivas" en respuesta al reciente ataque transfóbico ocurrido en los Bosques de Palermo.

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La cantante integró también a su entorno familiar y a sus colaboradores más cercanos. Emanero subió al escenario para interpretar "Mentirosa" y "Adiós", mientras que Nahuel Pennisi acompañó a la artista en versiones acústicas de "Tatú" y "Universo paralelo". Estos actos demostraron la conexión personal que mantiene la artista con su círculo íntimo y sus raíces culturales.

Despedida íntima con J Rei y lanzamiento de nueva era

El cierre emocional ocurrió cuando una cama descendió desde el centro de la pantalla 360 para que María y su pareja, J Rei, cantaran "Mi amor". Esta balada aludió a sus embarazos ectópicos, revelando aspectos personales que marcaron su trayectoria. Tras este momento, la artista abandonó sus caracterizaciones para aparecer como sí misma y anunciar Lure, su nuevo proyecto musical.

María Becerra concluyó la noche interpretando "Tú sin yó", un sencillo de estilo R&B que anticipa el sonido de su próxima producción. La artista declaró a la audiencia que comenzaba una nueva era, dejando al público satisfecho tras más de 30 temas durante aproximadamente dos horas y media de espectáculo. El evento consolidó su posición como una figura clave en la música actual latinoamericana.