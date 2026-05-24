María Auxiliadora: una advocación mariana con presencia histórica y veneración por todo el mundo.

El nombre de María Auxiliadora, en honor a su asistencia en momentos de dificultades, peligro o persecución, se remonta a los primeros siglos del cristianismo y se ha mantenido como una de las más veneradas y difundidas en el cristianismo. Su origen se debe a la denominación popular de María Auxiliadora durante la época en que se le declaraba Auxiliadora o Boeteia, lo que era una referencia a su ayuda constante.

La advocación mariana, también conocida como María Auxiliadora, con sus orígenes en los primeros siglos del cristianismo, se ha mantenido y extendido por Europa, siendo especialmente venerada en Italia.

Sus orígenes se remontan a que los fieles denominaban a la Virgen María ‘Auxiliadora’ o ‘Boeteia’, término que hacía referencia a su ayuda constante. Durante el siglo VIII, San Germán de Constantinopla escribió oraciones en su honor, nombrándola como Homenaje a Santa María Auxiliadora. Durante la batalla de Lepanto en 1571, el Sumo Pontífice pidió rezar a María Auxiliadora y ordenó incluir su invocación en las letanías marianas.

Uno de los hechos más recordados se dio el 24 de mayo de 1814, cuando el Papa Pío VII había sido liberado gracias a su asistencia. Posteriormente, la fecha quedó declarada como su fiesta oficial para la Iglesia Católica. Don Bosco, un gran impulsor de esta advocación, se convirtió en sacerdote con la promesa de construir un templo en su honor en Torino, iniciando así en 1863 la Basílica de María Auxiliadora.

Su vida se dedicó eminentemente a la difusión de la devoción de María Auxiliadora entre los jóvenes, donde animó a la oración constante y la confianza absoluta en la protección de María. La devoción a María Auxiliadora se realiza mediante una serie de rezos durante nueve días, pidiendo su asistencia, intervención o guía. Sus advocaciones son extensas y boletas, incluyendo patronas de numerosas obras salesianas, escuelas y comunidades religiosas en diversos países del mundo





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