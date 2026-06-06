María Antonieta de las Nieves detalla los planes para su funeral: 'La Chilindrina también morirá conmigo'

La actriz mexicana, famosa por interpretar a La Chilindrina, ha organizado su propio funeral para no preocupar a sus hijos. Reveló detalles sobre el ataúd, la foto que desea y su deseo de una figura de cera.

María Antonieta de las Nieves, la eterna La Chilindrina , ha decidido planificar hasta el último detalle de su funeral para evitar que sus hijos sufran estrés adicional ante su partida.

En una reciente entrevista, la actriz mexicana de 73 años confesó que ya tiene reservada una sala velatoria y ha instruido a su familia sobre cómo desea que se lleve a cabo el evento.

'No quiero que mis hijos tengan que tomar decisiones apresuradas cuando llegue el momento. Ya está todo listo', afirmó. La actriz, que dio vida a la pizpireta niña de trenzas y pecas en la serie El Chavo del Ocho, aseguró que su funeral será un homenaje a su personaje: 'La Chilindrina morirá conmigo. Por eso la foto que quiero que esté en la iglesia es una donde aparecemos las dos juntas'.

También reveló que eligió un ataúd especial adornado con figuras de la Virgen de Guadalupe.

'Lo vi y me encantó. No quiero nada ostentoso, pero sí algo bonito', explicó.

Además de los preparativos fúnebres, Antonieta de las Nieves habló sobre su deseo de tener una figura de cera en el Museo de Cera de la Ciudad de México.

'Si Chespirito tiene la suya, yo también debería tenerla. Sería un honor para mí como actriz y para el cariño que la gente le tiene a La Chilindrina', comentó. La actriz recordó emotivamente a su compañero Ramón Valdés, quien interpretó a Don Ramón, y a su esposo Gabriel Fernández, fallecido en 2019.

'Fue mi gran amor. Me casé con él y juntos enfrentamos todo', dijo con nostalgia. La salud de la actriz ha sido un tema recurrente en los últimos años. En octubre de 2024, en una entrevista con Mabel Obregón, reveló que padece una enfermedad crónica que le causa dolor muscular.

'Estuve tomando medicamentos que me recetaron sin saber bien para qué y eso me perjudicó', confesó. También contó que durante los años de grabación de El Chavo, se vendaba el busto para parecer más niña.

'Las primeras veces usé una faja y dije: a ver hasta dónde aguanto. Y aguanté 50 años', bromeó.

Sin embargo, con el tiempo le detectaron tumores que le impidieron amamantar a su bebé.

'Fue muy duro, pero mi hijo creció sano y eso es lo importante', añadió. A pesar de los rumores de muerte que circulan en redes sociales cada cierto tiempo, María Antonieta de las Nieves se toma con humor esas falsas noticias.

'A cada rato me matan en internet. Pero mi entierro ya está planeado y es bonito, con gente llorando y todo. Mis hijos no quieren que hable de eso, pero yo lo tengo claro', declaró. La actriz espera vivir aún dos décadas más, pero prefiere tener todo listo.

Su legado como La Chilindrina es imborrable, y ella quiere que su despedida sea tan única como el personaje que la hizo famosa en todo el mundo. Su último adiós será, sin duda, un evento que sus seguidores recordarán por siempre





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