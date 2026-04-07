Manzano: La minería argentina, un 'calvario' con oportunidades de crecimiento estratégico

José Luis Manzano, presidente de Integra Capital, analiza los desafíos y oportunidades para el desarrollo de la minería en Argentina, destacando la necesidad de alianzas estratégicas con Estados Unidos y el papel crucial del capital privado.

El presidente de Integra Capital , José Luis Manzano , expresa su entusiasmo por la minería , aunque describe el camino empresarial como un 'calvario' debido a obstáculos regulatorios y de infraestructura. Manzano destaca la necesidad de alianzas estratégicas con Estados Unidos para el desarrollo minero en Argentina .

Durante su participación en un evento del Atlantic Council, donde se discutieron estrategias para el crecimiento económico argentino, Manzano compartió su visión sobre los desafíos y oportunidades del sector minero. El empresario enfatiza la importancia de una promoción provincial activa y la necesidad de una 'licencia social' para el éxito de los proyectos. \Manzano señala que el Gobierno nacional ha creado las condiciones macroeconómicas favorables, como el RIGI, la transparencia y el alineamiento internacional, lo que facilita el acceso a financiamiento y la demanda de minerales por parte de Estados Unidos. Según Manzano, el papel del capital privado argentino es crucial en la creación de valor, pero enfrenta obstáculos como la falta de educación en minería y la aversión al riesgo. Manzano, que está involucrado en toda la cadena minera, desde la planificación hasta la producción, relata los desafíos que enfrenta en el camino. Actualmente, su compañía construye minas en Perú, Malargüe (Mendoza) y Jujuy. El empresario subraya que el mercado de capitales en Argentina funciona y ha apoyado sus proyectos en energía. Finalmente, Manzano concluye que, con empresarios dispuestos a asumir riesgos, profesionales capacitados, un contexto de credibilidad gubernamental y provincias proactivas, se puede generar un ecosistema emprendedor en minería que impulse una nueva generación de grandes empresarios argentinos. Destaca la importancia de la competencia y la riqueza latente en la tierra, y expresa su optimismo sobre el apoyo de Estados Unidos para el desarrollo minero en el país.\Manzano resalta que el Gobierno nacional ha generado las condiciones macroeconómicas necesarias, incluyendo el RIGI, la transparencia y el alineamiento internacional, lo cual es fundamental. Además, recalca que el rol del capital privado argentino es esencial en la creación de valor, a pesar de las dificultades. Manzano también menciona que el gobierno americano puede comprar el mineral, porque quiere construir una reserva estratégica y asegurar suministros. En su opinión, Argentina tiene una oportunidad de crecimiento gracias al financiamiento y la demanda. Para Manzano, la situación actual de la minería en Argentina representa un desafío con una serie de obstáculos. Sin embargo, también destaca las oportunidades que existen, especialmente con el apoyo de Estados Unidos. La clave para el éxito reside en una combinación de factores: una promoción provincial activa, una 'licencia social' sólida, empresarios dispuestos a asumir riesgos, profesionales capacitados y un contexto favorable creado por el gobierno. La competencia en el sector es bienvenida, y Manzano espera ver a más empresas argentinas competir en las licitaciones. Al final, el empresario expresa su esperanza de que Argentina pueda aprovechar su potencial minero para generar riqueza y desarrollo económico





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