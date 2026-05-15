Manuel Quintar, diputado nacional por La Libertad Avanza, criticado por asistir al Congreso en camioneta Tesla Cybertruck

El legislador jujeño, Manuel Quintar, fue criticado por sectores opositores luego de asistir al Congreso en una camioneta Tesla Cybertruck, valuada en más de US$250.000. En una entrevista, contó cuánto pagó por el vehículo, detalló el origen de sus fondos y recordó su pasado político en las filas del peronismo.

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Jujuy, Manuel Quintar , fue criticado por sectores opositores luego de asistir al Congreso en una camioneta Tesla Cybertruck , valuada en el país en más de US$250.000.

Tras el acontecimiento, el legislador contó cuánto pagó por el vehículo, detalló el origen de sus fondos y recordó su pasado político en las filas del peronismo.

"¿Qué opina de la gente que ahora lo llama ‘Diputesla’? , fue la primera pregunta que le realizaron en una entrevista emitida por la señal A24, a lo que respondió: ‘Escuché tantas cosas en las últimas horas que ya me río’. Sobre la adquisición de la camioneta, sostuvo: ‘La compré en Estados Unidos y la pagué US$126.000 y algunas monedas más. Contando los impuestos, creo que el precio final fue entre 205 y 210 mil dólares’





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