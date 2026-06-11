Manuel Adorni y su polémica declaración jurada: revelaciones sobre fondos no declarados y presunto enriquecimiento

El jefe de Gabinete presentó su declaración jurada donde admite la tenencia de fondos omitidos anteriormente, detalla sus activos inmobiliarios y reconoce deudas millonarias en medio de una investigación judicial.

Manuel Adorni , quien se desempeña como jefe de Gabinete, ha presentado recientemente su declaración jurada de bienes, un documento que ha generado un fuerte impacto debido a las revelaciones sobre el origen y la gestión de su patrimonio personal.

En este nuevo registro, el funcionario incluyó sumas de dinero que presuntamente estarían vinculadas a operaciones con criptomonedas, específicamente bitcoins. Este movimiento ocurre en un contexto crítico, ya que Adorni se encuentra bajo la lupa de la Justicia, siendo investigado por un presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El funcionario admitió haber omitido en presentaciones previas ante la Oficina Anticorrupción sumas cercanas a los quinientos mil dólares estadounidenses, asegurando que dichos fondos provienen de inversiones realizadas antes de su ingreso a la función pública, lo que implica que ocultó deliberadamente estos activos en sus dos declaraciones anteriores. Al analizar los detalles financieros presentados, se observa que al comenzar el año 2025, Adorni poseía dólares en efectivo por un valor equivalente a más de cuatrocientos millones de pesos.

Sin embargo, al cierre del ejercicio, esa cifra se redujo significativamente en casi cien millones, situándose en aproximadamente trescientos tres millones de pesos. Es notable que estas tenencias se encuentran fuera del sistema bancario formal, ya que sus cuentas corrientes y cajas de ahorro muestran saldos considerablemente menores. Por ejemplo, declaró tener apenas veinticinco mil pesos en una caja de ahorro y unos cuatro millones en una billetera virtual.

La única excepción relevante en el sistema formal es una cuenta en dólares radicada en Estados Unidos, con un valor equivalente a casi nueve millones de pesos. Además, el documento revela la propiedad de una vivienda en el barrio cerrado Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, de la cual posee el cincuenta por ciento, valuada en más de ochenta y ocho millones de pesos.

Esta propiedad ha sido mencionada en sede judicial por el contratista Marcelo Tabar, quien afirmó haber cobrado doscientos cincuenta mil dólares por refacciones en dicha residencia. Otro aspecto disruptivo de la nueva declaración es el reconocimiento de deudas que previamente no habían sido registradas ante las autoridades competentes. Adorni incorporó a cuatro nuevos acreedores en su lista.

Entre ellos se encuentran Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, jubiladas que le habrían otorgado una hipoteca sin intereses por doscientos mil dólares para la compra de un departamento en el barrio de Caballito. Cada una de ellas figura ahora como acreedora por unos setenta y un millones de pesos. Sumado a esto, el funcionario incluyó a Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo, este último descrito por Adorni como un amigo cercano con quien podría renegociar los plazos de pago.

Ambos aparecen como acreedores por montos individuales de más de cuarenta y seis millones de pesos. Según testimonios judiciales, se trataría de un préstamo acordado de palabra, sin documentación formal, por un total de sesenta y cinco mil dólares destinados a cubrir las reformas del departamento mencionado anteriormente. Esta serie de ajustes en la declaración jurada pone de manifiesto una contradicción profunda con sus presentaciones anteriores, lo que podría complicar severamente su situación legal.

El hecho de que el funcionario haya decidido reconocer ahora fondos y deudas que fueron omitidos deliberadamente sugiere una estrategia de regularización ante la creciente presión de la investigación judicial. La discrepancia entre los activos declarados formalmente y el efectivo mantenido fuera del sistema financiero, sumada a los préstamos informales de amigos y vendedores, plantea interrogantes legítimos sobre la transparencia de su patrimonio.

La justicia deberá ahora determinar si estas nuevas aclaraciones son suficientes para desestimar la hipótesis de enriquecimiento ilícito o si, por el contrario, confirman la existencia de maniobras para ocultar el origen de sus fondos durante su ascenso en la estructura gubernamental





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