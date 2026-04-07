Manuel Adorni suma una nueva hipoteca y el fiscal cita a la escribana en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta nuevas interrogantes sobre su patrimonio. Se revela una hipoteca sobre un departamento anterior y la participación de la misma escribana en diversas operaciones, incluyendo la compra de propiedades y el otorgamiento de créditos. El fiscal Gerardo Pollicita citó a declarar a la escribana Adriana Mónica Nechevenko en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , ha vuelto a ser foco de atención, esta vez por una hipoteca sobre un departamento anterior en el que residía con su familia, ubicado en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires. Según la información oficial, Adorni obtuvo un préstamo de 100.000 dólares mediante esta hipoteca.

El crédito fue otorgado por dos mujeres, Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, repitiendo una dinámica similar a la observada en la compra de un inmueble en Caballito en 2025. El crédito fue formalizado el 15 de noviembre de 2024, coincidiendo con la adquisición por parte de su esposa, Bettina Angeletti, de una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. LA NACION accedió a esta información de fuentes oficiales, arrojando luz sobre las operaciones financieras del funcionario





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