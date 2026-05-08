Manuel Adorni rompe el silencio: defiende su gestión, denuncia 'carnicería mediática' y anticipa revelaciones judiciales

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respondió a las acusaciones por enriquecimiento ilícito, reveló el apoyo incondicional de Javier Milei y habló de la tensión con Patricia Bullrich. Además, denunció violencia callejera y amenazas, asegurando que presentará su declaración jurada antes de tiempo y que, una vez cerrado el caso judicial, dará su versión completa.

Mientras avanza la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y crece la presión política dentro del oficialismo, Manuel Adorni rompió el silencio para defenderse de las acusaciones por gastos millonarios, viajes al exterior y presuntas inconsistencias patrimoniales.

En una extensa entrevista con Alejandro Fantino, el jefe de Gabinete confirmó que presentará su declaración jurada antes de tiempo, reveló detalles del respaldo personal que recibe de Javier Milei, minimizó la tensión con Patricia Bullrich y denunció una 'carnicería mediática' en su contra. Además, habló de amenazas, episodios de violencia callejera, supuestas traiciones de periodistas y anticipó que, cuando la Justicia cierre el caso, contará 'todo' sobre el escándalo que sacude al Gobierno.

El funcionario advirtió que todo será aclarado en los tribunales. Agradeció el apoyo incondicional de Javier Milei. Y lanzó un desafío contundente: 'Cuando la Justicia aclare todo, voy a hablar mucho; esto no va a quedar en silencio'. En un tramo de la entrevista, explicó por qué no puede dar detalles de su defensa en este momento.

'No puedo porque, al estar bajo investigación judicial, cualquier cosa que yo diga se puede tomar como que tengo la intención de obstruir la justicia', afirmó. 'No lo voy a hacer. Y no me importa la carnicería mediática en la que me metieron', agregó con visible molestia. El funcionario aclaró que le hubiese encantado contar su versión desde el primer día.

La investigación se centra en los altos gastos para refaccionar una vivienda en un barrio cerrado, viajes costosos a Punta del Este, Aruba, Nueva York y Bariloche, donde gastó más de 25 mil dólares entre pasajes, estadía y consumos que no coinciden con sus ingresos declarados. El respaldo inquebrantable de Milei en medio de la tormenta Adorni se mostró emocionado al hablar del apoyo presidencial.

'Me emociona mucho, me impacta el apoyo desde lo humano y hasta desde lo espiritual que me da', confesó. El jefe de Gabinete destacó la firmeza de las convicciones del Presidente.

'Él jamás ejecutaría a una persona que él considera honesta, decente y leal. No lo va a hacer nunca', aseguró.

'Porque sabe la verdad', enfatizó el jefe de Gabinete. El primer encuentro entre ambos tras estallar el escándalo fue clave.

'Fui a verlo solo, sin ningún equipo ni abogados detrás', recordó Adorni. 'No voy a relatar cómo fue exactamente para no entrar en detalles de la cuestión que debo preservar', aclaró. Pero sí reveló que esa primera comunicación 'fue maravillosa'.

'Al final del día, somos gente de bien', remarcó el funcionario, en una frase que resume la confianza mutua que sostiene su permanencia en el cargo pese a la investigación. La interna con Bullrich que intentó minimizar Las declaraciones de Patricia Bullrich desataron un fuerte malestar en el sector del Gobierno que responde a Karina Milei, dado que había exigido que Adorni presentara su declaración jurada. El jefe de Gabinete minimizó el episodio.

'Pato es una fenómena. Espoileó lo de la declaración jurada porque todo el mundo sabía que la iba a presentar antes', dijo.

'Si lo tendría que haber dicho o no, es un tema que se puede charlar', reconoció. Pero quitó dramatismo: '¿Cómo lo voy a tomar mal? Era algo que internamente sabíamos todos'. Al ser preguntado directamente si presentará la declaración jurada antes de tiempo, respondió sin vueltas: 'Sí, obvio'.

La versión oficial es de unidad, aunque en el entorno de Karina Milei las palabras de Bullrich generaron malestar. Adorni optó por el perfil bajo en este frente. El apoyo que recibió y la violencia que sufrió El funcionario aseguró que nadie le pidió dar un paso al costado. Todo lo contrario.

'A diario me escriben mensajes diciéndome exactamente lo contrario: 'Ni en pedo aflojes, dale para adelante, te bancamos'', reveló. Así, según explicó, la posibilidad de de dar un paso al costado nunca pasó por su cabeza.

'Jamás se me pasó por la cabeza irme o renunciar', enfatizó con firmeza. 'Por supuesto que, como le pasaría a cualquiera, tenés días en los que estás mejor y otros en los que estás peor, con más o menos ánimo', admitió. Pero de ninguna manera pensó en dejar todo. Si en algún momento se va, será porque Milei lo necesita en otro lado o porque alguien puede estar mejor en su lugar.

'Es porque el Presidente necesita o entiende que hay un lugar mejor donde le pueda ser más útil', sostuvo. Adorni confesó episodios de violencia en la calle.

'¿Sabés lo que es estar en la calle con tu nene chiquito y que te griten un insulto? ', relató con dolor. 'Tenés que tener estómago para insultar a una persona que está con su hijo, pero no importa, los hay', agregó. La pérdida de libertad cotidiana es uno de los costos más altos de esta situación.

'No es fácil; perder la libertad es algo muy complejo', reconoció el funcionario, en una de las pocas veces que mostró vulnerabilidad durante la entrevista del 07 de mayo de 2026





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