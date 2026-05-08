Manuel Adorni presenta declaración jurada en caso de enriquecimiento ilícito

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará una entrevista este jueves y una conferencia de prensa mañana en la Casa Rosada, después de que el presidente Javier Milei confirmara que efectivamente presentará antes de lo previsto su declaración jurada para ahondar en sus explicaciones en un caso de enriquecimiento ilícito.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , habla este jueves por la noche en una entrevista, tras la declaración esta semana del contratista Matías Tabar, que dijo que el funcionario pagó US$245.000 solo en la refacción de su casa de Indio Cuá; y también luego de que la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, le exigiera ayer que adelante su declaración jurada para que el Gobierno salga de una gestión “empantanada” por este caso.

Desde las 21, el jefe de Gabinete le da una entrevista al periodista oficialista Alejandro Fantino, en sus primeras expresiones también después de que el presidente Javier Milei lo volviera a ratificar anoche y asegurara que efectivamente presentará antes de lo previsto la declaración jurada para ahondar en sus explicaciones. Además de la entrevista de esta noche, desde el Gobierno confirmaron que mañana a las 13, antes de la reunión de Gabinete de las 14, Adorni dará una conferencia de prensa en la Casa Rosada, aunque todavía se desconoce la modalidad y si va o no a aceptar preguntas de los acreditados.

El jefe de Gabinete es investigado en la Justicia por enriquecimiento ilícito. El expediente está en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, que investigan sus viajes y sus movimientos patrimoniales. Según pudo saber LA NACION este jueves, el jefe de Gabinete presentará su declaración jurada alrededor del próximo 31 de mayo. Así lo confirmaron fuentes cercanas al funcionario.

“La fecha andará por ahí . Sería lo antes que se pueda”, dijeron cerca del jefe de Gabinete. Con ese plazo estimado para concretar su presentación, Adorni sigue su propia hoja de ruta y se distingue de Bullrich, quien en las últimas horas pidió públicamente que el funcionario presente “de inmediato” pruebas que justifiquen sus gastos, propiedades y viajes.

“Patricia spoileó a Manuel, adelantó lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números”, dijo Milei en LN+ después, en un intento de relativizar los cortocircuitos en el Gobierno. Noticia en desarroll





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