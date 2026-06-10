Manuel Adorni justifica su ingreso al régimen de Inocencia Fiscal y la declaración simplificada de ganancias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respondió a las críticas sobre su uso del régimen de Inocencia Fiscal y la adhesión de su esposa al esquema simplificado de declaración jurada, argumentando que ambos son instrumentos legales para facilitar trámites y que no implican blanqueo de dinero.

Manuel Adorni , actual jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, ha vuelto a estar en el foco mediático tras la polémica que ha generado su reciente adhesión al régimen de Inocencia Fiscal y al esquema simplificado de declaración jurada de ganancias.

El funcionario intenta explicar cómo, con ingresos oficiales que rondan los tres millones de pesos mensuales, logró invertir o gastar cerca de un millón de dólares durante el año 2025. Según sus declaraciones, la Inocencia Fiscal y el régimen simplificado de ganancias son instrumentos diferentes.

La Inocencia Fiscal, según el propio entorno del jefe de Gabinete, es una medida impulsada por el gobierno para reformar el régimen penal tributario, centrando los esfuerzos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en perseguir a los grandes evasores y protegiendo al contribuyente promedio. Por su parte, el régimen de Declaración Jurada Simplificada, al que su esposa Bettina Angeletti también se adhirió el pasado martes 9 de junio, consiste en una pre‑declaración elaborada por ARCA que el contribuyente solo debe validar, permitiendo cerrar el año fiscal de forma rápida y sin mayores trámites.

Ambos aseguran que no están involucrados en ningún proceso de blanqueo de capitales, sino que simplemente utilizan una herramienta que, según ellos, simplifica la gestión tributaria





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manuel Adorni Inocencia Fiscal Declaración Jurada Simplificada Corrupción Gasto De Dólares

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La esposa de Manuel Adorni ingresó al régimen de “inocencia fiscal”Bettina Angeletti se registró el 31 de mayo en el mecanismo que permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos; no se conoce el monto comprometido

Read more »

Manuel Adorni pidió ingresar al régimen simplificado de Ganancias habilitado por la Ley de Inocencia FiscalEl jefe de Gabinete hizo la solicitud a la ARCA antes de la presentación de su declaración jurada. El funcionario es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Read more »

La esposa de Adorni ingresó al régimen de inocencia fiscal y la comparan con Lázaro BáezBettina Angeletti era monotributista antes de que su marido fuese funcionario. Presumen que la maniobra forma parte del armado de la declaración jurada.

Read more »

Adorni y su mujer entraron a Inocencia Fiscal: de qué zafanEl funcionario cuestionado busca que ARCA no mire su patrimonio y evitar sanciones administrativas y una denuncia fiscal por evasión fiscal

Read more »