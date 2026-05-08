Manuel Adorni inaugura la primera fábrica automotriz en Argentina en 15 años y envía mensaje a gobernadores

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, inauguró este jueves la primera fábrica automotriz en Argentina en los últimos 15 años, en Zárate, y envió un mensaje a los gobernadores sobre la necesidad de asumir el compromiso con la producción. Además, enumeró logros de la gestión mileista y no aludió a la situación política y judicial que enfrenta.

En una jornada con la atención puesta en la reunión de Gabinete en la que Manuel Adorni volverá a cruzarse con Patricia Bullrich luego de que ella le reclamó que presente ‘de inmediato’ su declaración jurada de bienes , el jefe de Gabinete volvió a mostrarse en público esta mañana.

Fue en la inauguración del nuevo centro de la automotriz Mercedes Benz, en Zárate. Allí, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Adorni hizo alusión a la concreción del proyecto de la firma alemana, envió un mensaje a un sector de los gobernadores e intendentes y enumeró logros de la gestión mileista, pero no aludió a la situación política y judicial que enfrenta.

En su presentación en Mercedes Benz, Adorni destacó que se trataba de la inauguración de ‘la primera fábrica automotriz hecha desde cero en nuestro país en los últimos 15 años’. Subrayó que se trataba de una inversión, de más de 110 millones de dólares, que ‘va a generar un total de 2500 empleos y es un testimonio del cambio de época que estamos viviendo’.

Y afirmó: ‘Pasamos de una Argentina donde primaba la urgencia cortoplacista, a una Argentina donde empieza a predominar la estabilidad’





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manuel Adorni Patricia Bullrich Declaración Jurada De Bienes Enriquecimiento Ilícito Comodoro Py Viajes Nuevos Bienes Patrimonio Reforma Laboral Impuesto De Ingresos Brutos Banco Central Seguridad Jurídica Ley De Desalojos Reforma Del Código Penal Ley De Expropiaciones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Justicia Argentina Investiga Patrimonio de Manuel Adorni tras Levantar Secreto FiscalEl juez Ariel Lijo ordenó analizar las finanzas de Manuel Adorni y su esposa por presuntas inconsistencias entre sus ingresos y gastos, incluyendo préstamos millonarios y vínculos con productoras.

Read more »

Martín Menem rechaza la Jefatura de Gabinete en medio de la crisis por el caso AdorniEl presidente de la Cámara de Diputados descarta suceder a Manuel Adorni, mientras que Bullrich y Caputo presionan por un cambio en el gabinete para evitar que el escándalo de enriquecimiento ilícito afecte la economía y la gestión gubernamental.

Read more »

Manuel Adorni dará una nueva conferencia de prensa y encabezará una reunión de GabineteEl jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará una nueva conferencia de prensa este viernes a las 13 y encabezará una reunión de Gabinete donde participarán Javier Milei y todos los ministros. Adorni se encuentra en una situación de tensión con Patricia Bullrich, quien le reclamó explicaciones para despejar su situación patrimonial.

Read more »

La confesión íntima de Milei, intrigas en el Gabinete y el futuro de AdorniLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »