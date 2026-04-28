Manuel Adorni ensaya su exposición ante la Cámara de Diputados en medio de tensiones políticas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se prepara para su informe de gestión ante los legisladores, mientras la oposición busca coordinar su estrategia para cuestionar su gestión y exigir respuestas sobre denuncias judiciales. La sesión del miércoles promete ser tensa, con debates sobre transparencia y respeto institucional.

Manuel Adorni , jefe de Gabinete, realizó este lunes una visita a la Cámara de Diputados junto al presidente de la Cámara, Martín Menem, para ensayar su exposición ante los legisladores, prevista para este miércoles.

Según lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional, Adorni se preparó para dar su informe de gestión, recorriendo el pasillo que conduce al recinto y probando dos opciones para su discurso: exponer desde un atril de pie frente a los diputados o hacerlo sentado frente al hemiciclo. Finalmente, parece haberse inclinado por la segunda alternativa.

La sesión estuvo rodeada de una fuerte custodia de la Casa Militar, que impidió el acceso de cualquier persona ajena a la Cámara. Durante el ensayo, Adorni observó en varias ocasiones el palco principal, donde el próximo miércoles se ubicarán el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, secretaria de Gobierno. El informe por escrito, que incluye respuestas a más de dos mil preguntas formuladas por los legisladores, será entregado a los diputados este martes.

Mientras tanto, la oposición busca aprovechar la ocasión para insistir en las denuncias judiciales sobre un presunto enriquecimiento ilícito de Adorni. Los sectores opositores, tras un encuentro remoto, intentaron coordinar una postura común para el debate del miércoles, aunque por ahora cada grupo actuará de manera independiente. Desde Unión por la Patria (UxP), la diputada Sabrina Selva declaró a TN que su bancada exigirá explicaciones al jefe de Gabinete.

Por su parte, el diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, solicitó al presidente de la Cámara que no se permita la presencia de público invitado durante la exposición, argumentando que es necesario garantizar transparencia y respeto en la sesión. Paulón enfatizó la importancia de asumir un compromiso colectivo para que el debate se desarrolle de manera ordenada, reflejando una actitud madura que, según él, la sociedad argentina valorará





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