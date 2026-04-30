Manuel Adorni enfrenta acusaciones de corrupción en la Cámara de Diputados mientras el país vive una profunda fractura política

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respondió a las denuncias sobre su patrimonio y viajes en la Cámara de Diputados, mientras la oposición lo acusa de corrupción. El presidente Javier Milei destacó los logros de su gestión, pero el país vive una profunda división política, con tensiones entre el oficialismo y la oposición, y la CGT movilizada contra la reforma laboral.

Tras su exposición inicial, el jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrentó las preguntas de las distintas bancadas opositoras, que variaron en intensidad. Fiel a su estrategia, repitió que las acusaciones sobre su presunto incremento patrimonial son materia de investigación judicial, aunque esto no impidió que los opositores más críticos insistieran en cuestionar su figura.

Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria, afirmó que Adorni debería haber renunciado, señalando que nunca antes un presidente tuvo que defender a un jefe de Gabinete acusado de corrupción. Según Martínez, Adorni perdió la confianza del Congreso, la sociedad y su propio gabinete, cuyos ministros lo describieron como un lastre. Para la sociedad, su palabra no tiene valor.

Adorni, en el tramo final de su informe de gestión en la Cámara de Diputados, respondió a las denuncias sobre su patrimonio y viajes, asegurando que no cometió ningún delito y que lo demostrará en la Justicia. Sin dar detalles, el funcionario investigado por sus viajes y bienes aseguró que nunca ocultó su patrimonio.

En un discurso, Adorni sostuvo que la causa por el viaje oficial a Miami y Nueva York, en el que fue cuestionada la participación de su esposa, fue archivada por la fiscal y el juez, quienes concluyeron que no hubo gastos para el Estado ni incumplimientos normativos. La esencia del liberalismo es la sacralización de la autonomía personal, aunque este respeto no es irrestricto, ya que los individuos deben ceder parte de su libertad para construir una organización que gestione la vida en común: el Estado.

Para evitar que esta entidad se vuelva avasallante, se establecen dos instituciones independientes: la Justicia y la prensa. Por esta razón, todo intento de concentración de poder en manos de un caudillo entra en conflicto con el Poder Judicial y el periodismo, una pulsión que está en la esencia del populismo, ya sea estatista o privatista.

El presidente Javier Milei destacó este miércoles lo que consideró logros de su gestión, reivindicó el rumbo económico y aseguró que el Gobierno elimina cerca de 17 regulaciones por día. Fue la tercera vez en la semana en que expuso, esta vez ante un auditorio repleto de economistas y empresarios en ExpoEFI, donde recibió un primer aplauso al comenzar su charla.

Milei hizo referencia a sus dos charlas anteriores de la semana, una en la cena de la Fundación Libertad y otra en el Palacio Libertad. Aunque llegaba en un momento complicado, con el frente judicial agravándose y su imagen pulverizada ante la opinión pública, la oposición no logró rematarlo. El cruce entre Adorni y los bloques opositores en la Cámara de Diputados no desequilibró la cancha.

Ni el ministro coordinador de Milei logró despejar las dudas sobre su patrimonio, ni los opositores pudieron acorralar a un funcionario en el borde del precipicio. Un país enemistado y fracturado. En estas cinco palabras se resume la Argentina actual, según un observador extranjero que haya leído las noticias locales. Por ejemplo, en la misa en Luján por el primer aniversario de la muerte de Francisco, el oficialismo y la oposición evitaron cruzarse.

La vicepresidenta desistió de asistir para no sentarse junto a funcionarios de su propio gobierno. Además, el titular del PJ bonaerense faltó al acto de traspaso de cargo para evitar una foto con el gobernador. En vísperas de su movilización contra la reforma laboral, la CGT contraatacó en la Justicia para anular la vigencia de esa norma





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