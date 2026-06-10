Manuel Adorni defiende su adhesión al régimen simplificado de Ganancias y niega blanqueo

El jefe de Gabinete aclaró que él y su esposa solo utilizaron el régimen simplificado para presentar su declaración jurada, descartando cualquier irregularidad. La polémica surgió tras críticas y comparaciones con Lázaro Báez.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , emitió un comunicado este miércoles para aclarar las informaciones que circularon en medios luego de que tanto él como su esposa, Bettina, se adhirieran al régimen simplificado de Ganancias contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal .

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Adorni fue tajante: 'Bettina y yo no vamos a entrar en ningún blanqueo'. La aclaración surge tras versiones que sugerían que la pareja se habría acogido a un mecanismo de regularización fiscal, lo que generó críticas y comparaciones con figuras políticas señaladas por evasión. Adorni explicó que existen dos herramientas distintas que suelen confundirse.

Por un lado, la Inocencia Fiscal es un esquema impulsado por el Gobierno para reformar el régimen penal tributario y elevar los montos de la Ley de Procedimiento Fiscal. Su objetivo, según detalló el funcionario, es que ARCA concentre sus esfuerzos en perseguir a los grandes evasores, protegiendo al común de los ciudadanos.

'Asimismo, se actualizan los montos de las multas por infracciones generales que habían quedado obsoletos', agregó. Por otro lado, el régimen de Declaración Jurada Simplificada, al que su esposa adhirió el martes 9 de junio y él esta mañana, es un mecanismo diseñado para facilitar la presentación de las declaraciones juradas anuales.

'En este caso, ARCA confecciona una pre declaración jurada y el contribuyente solo debe prestar su conformidad. Se trata de un trámite mucho más rápido y sencillo que permite cerrar el año fiscal de manera inmediata al momento de presentar y abonar el saldo determinado por el sistema', precisó. El jefe de Gabinete insistió en que su adhesión a este régimen simplificado no implica ningún blanqueo de capitales.

'En nuestro caso, Bettina y yo NO VAMOS A ENTRAR A NINGUN BLANQUEO. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias. Información que es de público conocimiento ya que figura en nuestra constancia de inscripción en la web de ARCA', sostuvo.

Además, recalcó que la Ley de Inocencia Fiscal contempla varios instrumentos, pero ellos solo utilizarán el régimen simplificado, cuyo objetivo es lograr una presentación más simple que prepara ARCA, el contribuyente la revisa y se presenta. Las declaraciones de Adorni se dan en un contexto de fuerte controversia política.

Días atrás, el diputado nacional Maximiliano Ferraro había comparado a la esposa de Adorni con Lázaro Báez, el ex testaferro de la expresidenta Cristina Kirchner, al señalar que el pedido de ingreso al régimen de inocencia fiscal podría encubrir un 'posible lavado de guita'. Ferraro cuestionó duramente la decisión de la pareja, afirmando que 'es inaudito que el jefe de Gabinete utilice un mecanismo creado para grandes evasores'.

Por su parte, el Gobierno confirmó que la esposa de Adorni fue la única familiar que integró una comitiva oficial en los viajes del presidente Javier Milei al exterior, lo que añadió mayor atención mediática sobre el caso. La polémica se intensificó luego de que se conociera que Adorni y su esposa presentaron su adhesión al régimen simplificado antes de presentar su declaración jurada anual.

Especialistas en derecho tributario señalaron que, si bien el régimen simplificado es legal y está diseñado para agilizar trámites, su uso por parte de altos funcionarios puede generar dudas sobre posibles conflictos de interés. En este sentido, Adorni defendió su accionar y afirmó que toda la información está disponible en los registros públicos de ARCA.

'No tenemos nada que ocultar', concluyó. Esta situación ocurre en un momento en que el gobierno de Javier Milei impulsa una serie de reformas fiscales para combatir la evasión y modernizar el sistema tributario. La Ley de Inocencia Fiscal, que incluye el régimen simplificado de Ganancias, es una de las herramientas clave en esa estrategia.

Sin embargo, la oposición y algunos sectores de la sociedad han expresado su preocupación por posibles abusos o favores políticos. Mientras tanto, Adorni continúa en el ojo del huracán, intentando despejar las dudas sobre su conducta fiscal y la de su esposa





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