Manuel Adorni deberá demostrar ante la Justicia: criptomonedas, bienes y declaraciones

Manuel Adorni, expiloto presidencial de Néstor Kirchner, deberá presentar documentación fehaciente, trazable y verificable de manera independiente ante la Justicia federal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Oficina Anticorrupción (OA). Ha incurrido en inconsistencias, omisiones y afirmaciones que requerirán una investigación exhaustiva.
Las dudas que dejó Manuel Adorni y que ahora deberá demostrar ante la Justicia: criptomonedas, bienes y declaraciones Manuel Adorni , expiloto presidencial de Néstor Kirchner , deberá presentar documentación fehaciente , trazable y verificable de manera independiente ante la Justicia federal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Oficina Anticorrupción (OA).
Ha incurrido en inconsistencias, omisiones y afirmaciones que requerirán una investigación exhaustiva. Adorni ofreció versiones divergentes sobre el inicio de sus operaciones en Bitcoin, indicando que comenzó hace 13 años o en 2013-2014, pero no logró reconstruir una secuencia temporal coherente que arroje un monto final que sea con las cotizaciones de 2014 y 2018 (con valores promedios de 527 y 7573 dólares, respectivamente).
Esta inconsistencia afecta la posibilidad de verificar la evolución patrimonial y el origen temporal de los activos. Adorno reconoció utilidades por aproximadamente US$ 300.000, sustentadas en capturas de pantalla de billeteras digitales, pero no acreditó titularidad, integridad ni correspondencia con registros verificables en blockchain o exchanges. No precisó direcciones de wallets, sean «calientes» o «frías», ni plataformas de intercambio utilizadas o cantidades de USDT vendidas.
Adorno no aportó evidencia sobre la fecha, modalidad ni destino de la eventual venta de criptoactivos, ni su reflejo en las cuentas bancarias en las que ingresaron esos fondos, lo que impide verificar su entrada al circuito formal, por ejemplo a través de un banco, sea en dólares, pesos u otra moneda. Adorno reconoció una modificación en la titularidad del inmueble en el country Indio Cúa previamente omitido o consignado de forma parcial con Angeletti, lo que podría configurar una declaración incompleta o inexacta bajo los estándares de integridad exigidos por la legislación vigente a funcionarios públicos.
Describió un esquema de financiamiento con créditos sin intereses con jubiladas y amigos, sin cronograma de amortización y con formalización posterior, características que se apartan de prácticas usuales y que, en sede judicial, podrían requerir justificación económica y documental adicional. Atribuyó diferencias entre ingresos y consumos a ingresos de su cónyuge, sin aportar documentación respaldatoria suficiente ni consistencia con registros tributarios, lo que impide validar esa fuente de financiamiento.
Admitió no haber declarado ganancias derivadas de inversiones en criptomonedas, invocando una práctica generalizada de economía «en negro». Dicha admisión podría resultar relevante a efectos tributarios y eventualmente penales, en tanto no se invocó causal legal que justifique la omisión. Indicó haber tardado tres meses en localizar documentación clave sobre el origen de los fondos, lo que plantea interrogantes sobre su disponibilidad, conservación y consistencia, elementos centrales en procesos de verificación patrimonial.
Se acogió ayer al régimen simplificado de Ganancias creado por la Ley de Inocencia Fiscal, tres meses después de radicada la denuncia penal en su contra. Si bien la herramienta es legal, su utilización en ese contexto temporal podría ser objeto de análisis respecto de sus efectos jurídicos y su alcance frente a eventuales responsabilidades preexistentes
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