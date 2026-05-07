Manuel Adorni dará una nueva conferencia de prensa y encabezará una reunión de Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará una nueva conferencia de prensa este viernes a las 13 y encabezará una reunión de Gabinete donde participarán Javier Milei y todos los ministros. Adorni se encuentra en una situación de tensión con Patricia Bullrich, quien le reclamó explicaciones para despejar su situación patrimonial.

Luego de que Patricia Bullrich le reclamara explicaciones inmediatas para despejar su situación patrimonial, Manuel Adorni dará una nueva conferencia de prensa este viernes a las 13.

Será antes de encabezar una reunión de Gabinete donde participarán Javier Milei y todos los ministros.

"Si no hay contundencia y no hay rapidez, el proyecto y el país sufren", sentenció Bullrich en una entrevista con A24, y agregó: "No puede quedar la sensación de que somos iguales a los que venimos a correr". Sin embargo, Adorni fue respaldado nuevamente por el Presidente, que aseguró que su funcionario tiene todo en regla y que lo demostrará próximamente en su declaración jurada.

"No voy a ejecutar gente honesta", insistió Milei. En ese contexto, el jefe de Gabinete volverá a hablar desde el atril del salón de conferencias por segunda vez en la semana. En su última edición, Adorni remarcó que solo responderá ante la Justicia sobre sus causas y que informará su patrimonio cuando se venza el plazo de su última declaración jurada.

Sin embargo, tras las presiones de Bullrich, desde su entorno aseguraron que presentará la documentación ni bien esté lista. La nueva conferencia del jefe de Gabinete fue anunciada para las 13, luego de que Adorni regrese de la inauguración de una nueva planta de Mercedes Benz en Zárate.

El acto, donde el ministro coordinador tiene previsto decir unas palabras, se sumó a una serie de actividades de gestión destinadas a mostrar una agenda cargada que despeje cualquier duda sobre su continuidad. En ese sentido, luego de su conferencia del lunes, Adorni participó este jueves de una reunión de directorio de YPF, recibió en Casa Rosada al titular de Aerolíneas Argentinas y brindará una entrevista a las 21 a Alejandro Fantino en su canal de streaming.

Para culminar la semana, además decidió convocar a una nueva reunión de Gabinete a las 14 para definir los próximos pasos de la gestión. Fuentes oficiales confirmaron la presencia de Javier Milei. Noticia que está siendo actualizada





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