Manuel Adorni bajo presión: polémica por gastos millonarios y declaraciones juradas en el Gobierno

El jefe de Gabinete enfrenta un escándalo por supuestas inconsistencias entre su patrimonio declarado y sus gastos, mientras expertos analizan los plazos para presentar una declaración jurada. Patricia Bullrich y Javier Milei se enfrentan por el tema, y las cifras de sus gastos generan dudas sobre su origen.

El escándalo en torno a Manuel Adorni ha escalado tras revelarse detalles sobre las costosas reformas en su residencia de Indio Cuá y las investigaciones judiciales que buscan esclarecer posibles discrepancias entre su patrimonio declarado y sus gastos desde que asumió funciones públicas.

La polémica ha generado una fuerte presión política y mediática, incluyendo un enfrentamiento entre Patricia Bullrich y el Presidente sobre la declaración jurada del funcionario. Bullrich exigió públicamente que Adorni presente sus números 'de inmediato', lo que desencadenó tensiones en el oficialismo y expuso las primeras fisuras internas. Ante esta demanda, Javier Milei salió en defensa de Adorni, asegurando que el jefe de Gabinete presentará su declaración jurada antes del 31 de julio, plazo establecido por la normativa.

'Manuel estaba en eso, ya tiene los números', afirmó Milei, criticando a Bullrich por 'espoilear' la situación. ¿Cuánto tarda una declaración jurada según expertos? En este contexto, surgió una pregunta clave: ¿cuánto tiempo se necesita realmente para presentar una declaración jurada patrimonial y cuáles son los plazos habituales? César Litvin, tributarista consultado por iProfesional, fue categórico: 'Con toda la documentación en regla, el análisis y las conciliaciones pueden completarse en una semana.

Una declaración jurada de Bienes Personales es un reflejo del patrimonio al 31 de diciembre, donde se examina el flujo y el stock inicial'. Sobre la investigación que involucra a Adorni, Litvin señaló: 'En el caso de la entrega de dinero al contratista, esa planilla es un borrador. Cada transferencia debe estar respaldada por documentación'.

Por su parte, el contador Pablo Lugones explicó que 'en condiciones normales, con la documentación ordenada, una declaración jurada de Ganancias no debería superar 48 horas de trabajo profesional', aunque advirtió que los tiempos pueden variar según la complejidad del caso.

'Si no hay planificación previa, los números no cierran o aparecen movimientos patrimoniales sin respaldo, los plazos pueden extenderse considerablemente', advirtió. Lugones también destacó que 'aunque la declaración pueda cerrarse técnicamente, las inconsistencias pueden derivar en futuras fiscalizaciones, con posibles contingencias impositivas'. Por ello, recomendó mantener un diálogo constante con el contador antes de realizar inversiones o cambios patrimoniales para evitar problemas futuros.

El patrimonio de Adorni: cifras controvertidas y la herencia En días recientes, el contratista Matías Tabar declaró que Adorni le pagó u$s245.000 en efectivo por las reformas de su casa en el country Indio Cuá, sumándose a los más de u$s100.000 gastados en un año junto a su esposa, Bettina Angeletti, y deudas que ascienden a 335.000 dólares. Estas cifras salieron a la luz mientras Adorni prepara su declaración jurada de bienes para 2025, un documento crucial para justificar su estilo de vida, que incluye viajes al exterior y compras de propiedades durante su gestión.

El Gobierno espera que este informe aclare los gastos que no coinciden con sus ingresos conocidos. Según fuentes de Casa Rosada, la explicación estaría vinculada a una herencia recibida de su padre, fallecido en 2002, aunque los montos y bienes involucrados generan más dudas que respuestas. Esta información no es nueva; en 2018, Adorni mencionó en un mensaje en X que su padre no amasó una fortuna, aunque no proporcionó detalles concretos sobre la herencia





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