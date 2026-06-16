Manuel Adorni, bajo perfil y en el ojo del huracán por enriquecimiento ilícito

El jefe de Gabinete reduce su exposición pública, espacia sus conferencias y modera sus redes mientras afronta una investigación judicial y crecen las voces por una posible censura en el Congreso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , atraviesa su momento más crítico dentro del gobierno debido a un escándalo por presunto enriquecimiento ilícito que es investigado por la justicia.

Ante la controversia, su rutina ha cambiado radicalmente: ahora llega temprano a la Casa Rosada para eludir a la prensa, reduce sus apariciones públicas, espacia las conferencias de prensa y modera su actividad en redes sociales, donde antes usaba sarcasmo y ahora solo difunde información favorable. Aunque desde su entorno afirman que mantiene reuniones frecuentes con el Presidente y otros funcionarios, su presencia en actos públicos y su contacto con gobernadores y dirigentes libertarios se ha tornado menos visible.

La oposición analiza su interpelación, precedente de una posible moción de censura. Su participación en la agenda internacional está suspendida desde un viaje a Nueva York en marzo que desencadenó la investigación judicial. Si bien el oficialismo niega tensiones con los hermanos Milei y descarta una salida diplomática para Adorni, la falta de apoyos públicos y la aparición de posibles reemplazantes alimentan las versiones de un gradual aislamiento.

El hecho de que no haya acompañado al Presidente en el reciente viaje a EE. UU. y su ausencia en la foto oficial del Día de la Bandera en Rosario, pese a que finalmente asistió, refuerzan la percepción de un jefe de Gabinete cada vez más relegado.

Además, su papel en el proyecto libertario para la Ciudad de Buenos Aires, impulsado por Karina Milei, no lo incluye como protagonista





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