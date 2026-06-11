Manuel Adorni admite haber ahorrado en negro y promete pagar por los errores en sus declaraciones juradas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, admitió haber ahorrado en negro y prometió pagar por los errores en sus declaraciones juradas. Además, justificó su dinero diciendo que como lo ha hecho la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar.

Manuel Adorni , tras presentar su declaración jurada : 'Toda la vida ahorramos y lo hicimos en negro como lo ha hecho la mayoría de los argentinos' El jefe de Gabinete dijo que arrastró errores en anteriores declaraciones juradas y que ahora las rectificó.

'Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error', prometió. En medio de la investigación judicial en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito. El jefe de Gabinete justificó su dinero diciendo que como lo ha hecho la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorra





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manuel Adorni Declaración Jurada Supuesto Enriquecimiento Ilícito Ahorrar En Negro Pagar Por Los Errores

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Justicia analiza el celular del empresario que complicó a Manuel AdorniLos pritos buscan pruebas en la investigación patrimonial del jefe de Gabinete y avanza hacia un pedido formal para que explique movimientos económicos

Read more »

Caso Manuel Adorni: la Justicia analiza el contenido del celular del contratistaLa extracción de datos del teléfono de Matías Tabar ya fue realizada y la Justicia revisa ahora las comunicaciones y documentación vinculadas a las refacciones por las que el contratista aseguró haber cobrado 245.000 dólares.

Read more »

Manuel Adorni admite haber ahorrado en negro como todos los argentinosEl jefe de ministros, investigado por enriquecimiento ilícito, admitió en el programa Mesa Chica que junto a su esposa, Bettina Angeletti, 'ahorramos en negro, como todos los argentinos'. Además, confirmó que presentó su declaración jurada y otras declaraciones rectificativas.

Read more »

Manuel Adorni presentó su declaración jurada: dijo que tenía medio millón de dólares en negroEl jefe de Gabinete modificó todas sus presentaciones ante ARCA y la Oficina Anticorrupción desde 2023 hasta ahora.Dice que ganó US$ 300.000 con bitcoins entre 2013 y 2018. Y que había vendido un departamento heredado.

Read more »