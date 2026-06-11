Manuel Adorni admite haber ahorrado en negro como todos los argentinos

El jefe de ministros, investigado por enriquecimiento ilícito, admitió en el programa Mesa Chica que junto a su esposa, Bettina Angeletti, 'ahorramos en negro, como todos los argentinos'. Además, confirmó que presentó su declaración jurada y otras declaraciones rectificativas.

Manuel Adorni confirmó que presentó su declaración jurada y sostuvo: 'Ahorramos en negro, como todos los argentinos' Se lo dijo a José Del Rio, en el programa Mesa Chica; ocurrió luego de un período de fuertes cuestionamientos a su crecimiento patrimonial, confirmó esta noche en diálogo con LN+ que presentó su declaración jurada .

En el programa Mesa Chica, con José Del Rio, el funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito, admitió que junto a su esposa, Bettina Angeletti, 'ahorramos en negro, como todos los argentinos'.

'Y por qué no lo declararon? ', preguntó Del Rio. 'No lo declaramos porque antes, la forma de escapar de la vieja política, era ahorrar en negro', sostuvo. 'La declaración jurada 2025 que vence el 31 de julio próximo la presenté antes de entrar acá, y también presenté las declaraciones rectificativas 2023 y 2024, siempre hablándote de la Oficina Anticorrupción', explicó Adorni.

El jefe de ministros agregó: 'Yo toda mi vida, desde los 18 años, trabajé en el sector privado. A lo largo de mi vida me crucé con mi mujer, quien también trabajó en el sector privado. Y toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar'. Adorni se adhirió hoy al régimen simplificado de Ganancias incorporado en la ley de inocencia fiscal.

El jefe de Gabinete, en marzo, había dicho en una conferencia de prensa que todo lo que tenía que declarar lo había declarado. El expiloto presidencial de Néstor Kirchner confirmó que trasladó a uno de sus secretarios con valijas cerradas por candados a Santa CruzCaso $LIBRA: un informe de la Policía Federal debilita la explicación que dio Milei para tomar distancia de la maniobraMáximo Kirchner cuestionó las condiciones de la prisión domiciliaria de su madre: 'Están jugando con cosas que no tienen repuesto





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