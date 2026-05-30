Manta F.C. y Libertad empatan en un intenso duelo en el Jocay

Partido correspondiente a la fecha 16 de la Serie A de Ecuador entre Manta F.C. y Libertad, disputado el 30 de mayo en el estadio Jocay. Libertad se adelantó con gol de Iván Zambrano, pero Manta F.C. buscó el empate sin éxito. El encuentro finalizó 1-0 a favor de Libertad.

Manta F.C. y Libertad se enfrentaron el sábado 30 de mayo en el estadio Jocay , correspondiente a la fecha 16 de la Serie A de Ecuador.

El encuentro comenzó a las 16:00 horas, y desde el inicio mostró un ritmo intenso, con ambos equipos buscando el control del balón. El partido, que fue transmitido en vivo por TyC Sports, tuvo varias ocasiones de gol y una gran dosis de emoción para los aficionados presentes en las gradas. En el primer tiempo, Libertad logró abrir el marcador gracias a un cabezazo de Iván Zambrano, quien apareció solo en el área para conectar un centro de Manuel Lucas.

El gol fue un duro golpe para el equipo local, que hasta ese momento había generado varias aproximaciones peligrosas. Manta F.C. intentó reaccionar de inmediato, con remates de Jean Carlos Blanco y Braian Ramírez, pero la defensa rival y el arquero David Cabezas estuvieron atentos para despejar el peligro. El primer tiempo finalizó con el marcador a favor de la visita por 1-0. En el segundo tiempo, Manta F.C. salió con mayor determinación.

A los 8 minutos de la segunda mitad, Maikel Valencia ejecutó un tiro de esquina que generó una serie de rebotes dentro del área. A pesar de los intentos de Luis Mateo Ortiz y Josué Chalá, el balón no logró entrar. Libertad, por su parte, se defendió con orden, destacando la labor de Elvis Patta y Jackson Rodríguez. El partido se mantuvo abierto, con oportunidades para ambos lados, pero el marcador no se movió más.

El encuentro fue arbitrado por Lenin Quiñónez Angulo, quien mostró un buen control del juego, aunque hubo varias faltas que interrumpieron el ritmo. El capitán de Manta F.C. fue Jostin Alman, mientras que el de Libertad fue Iván Zambrano. Con este resultado, ambos equipos sumaron un punto en la tabla de la Serie A, dejando todo para la próxima jornada





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manta F.C. Libertad Serie A Ecuador Iván Zambrano Jocay

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paulo Dybala, presente en el partido entre Boca y Universidad Católica: se ilusionan los hinchasEl futbolista de la Roma, cuyo futuro aún no está decidido, fue invitado por Leandro Paredes para presenciar el duelo trascendental ante el conjunto chileno.

Read more »

◉ Palmeiras vs. Junior en vivo: seguí el partido minuto a minutoPalmeiras vs. Junior juegan por la grupo f - fecha 6 de Copa Libertadores. Seguilo en vivo, minuto a minuto.

Read more »

Los mejores memes y reacciones del partido de Boca ante Universidad Católica por Copa LibertadoresEl partido de Boca ante Universidad Católica por Copa Libertadores se vivió con mucha intensidad en las redes sociales. Los hinchas del Xeneize estaban nerviosos por el encuentro y el gol del conjunto chileno en el primer tiempo en la Bombonera.

Read more »

La Cámpora intensifica presión sobre Kicillof para unificar el reclamo por la libertad de CFKEl sector más cercano a Cristina Kirchner exige una postura unificada del peronismo contra su condena y critica a dirigentes que evitan hacer eje en la consigna "Cristina libre".

Read more »