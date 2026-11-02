Mansión de las finalistas de Popstars: historia y detalles de Casa Villa Julia

Conoce la mansión histórica donde viven las finalistas de Popstars. Descubre la trágica historia de Carlos Maschwitz y los detalles arquitectónicos de Casa Villa Julia.

Las once finalistas del reality musical de Telefe, Popstars, residen actualmente en la histórica Casa Villa Julia. Este inmueble de principios del siglo XX funciona como un exclusivo alojamiento donde conviven las participantes durante la fase final de la competencia. La propiedad destaca por conservar su estilo original, ofreciendo habitaciones con mobiliario de época y detalles arquitectónicos que reflejan su pasado.

Origen trágico de la construcción en 1908

La historia de esta residencia comenzó en 1908, cuando el ingeniero Carlos Maschwitz inició su construcción. El propósito de Maschwitz era personal: crear una casa de veraneo para disfrutar junto con su esposa en las afueras de Buenos Aires. En aquella época, las familias porteñas de buena posición solían elegir estas zonas para sus residencias de descanso.

Also read Santa Fe: okupas intentaron usurpar la Villa Olímpica y fueron desalojados

Lamentablemente, la felicidad de la pareja fue interrumpida por una fatalidad. Carlos Maschwitz sufrió un accidente automovilístico en el trayecto, una tragedia que tuvo consecuencias permanentes para la propiedad. El ingeniero nunca regresó para habitar la casa que tanto había soñado, falleciendo antes de poder disfrutar de su refugio familiar.

Detalles arquitectónicos y estilo pintoresquista

Tras la muerte de Maschwitz, la construcción continuó según los registros históricos. El diseño final presenta un estilo pintoresquista con influencias de la arquitectura de las villas europeas. La propiedad se distingue por sus galerías, vitrales y pisos de madera, elementos que han sobrevivido al paso del tiempo con gran integridad.

Advertisement

Entre los detalles más destacados se encuentran los picaportes de bronce y los mecanismos antiguos para encender las luces. Los baños conservan azulejos esmaltados y las escaleras presentan detalles ornamentales que complementan la belleza de las piezas de herrería originales. Estos elementos definen la identidad arquitectónica del lugar.

Evolución hacia hotel y espacio de eventos

A lo largo de su historia, Villa Julia pasó por distintos propietarios y destinos. Fue residencia familiar, posteriormente funcionó como club y como casa de té. En 2004, la propiedad volvió a cobrar notoriedad tras un proceso de recuperación para abrirse como establecimiento hotelero. Esta restauración permitió conservar numerosos elementos originales despite las dificultades técnicas.

La renovación implicó la actualización de instalaciones eléctricas y cañerías, así como la recuperación de pisos y mosaicos. Se adaptó la estructura a las necesidades modernas sin borrar su identidad histórica. Hoy, la casona combina el alojamiento en suites con la posibilidad de alquilar sus ambientes para eventos sociales, culturales y corporativos.

Escenario actual para las participantes del reality

Actualmente, la Casa Villa Julia ofrece distintas alternativas de alojamiento que conservan el encanto de la casona. Las opciones incluyen habitaciones y suites para parejas o familias, con ambientes amplios y comodidades para compartir. La propiedad cuenta con un jardín con pileta y vistas al río Luján, un paisaje que forma parte fundamental de su atractivo visual y ambiental.

Advertisement

Las finalistas de Popstars conviven en este escenario único, rodeadas de una historia marcada por la tragedia y la belleza arquitectónica. Los visitantes también pueden disfrutar de los espacios comunes, incluyendo las galerías que rodean la propiedad. La mansión se alquila para cumpleaños y celebraciones, permitiendo que nuevos visitantes conozcan su historia y arquitectura.