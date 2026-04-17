Mano Santa no volverá: fallece Oscar Schmidt, la leyenda brasileña del baloncesto

El icónico jugador brasileño Oscar Schmidt, conocido como Mano Santa, ha fallecido a los 68 años tras una larga batalla contra un tumor cerebral. Schmidt ostenta récords históricos en anotación y es recordado por su lealtad a Brasil, rechazando la NBA por su selección nacional.

El mundo del baloncesto se encuentra de luto tras el fallecimiento de Oscar Schmidt Becerra, una leyenda brasileña que luchaba contra un tumor cerebral desde 2011. Schmidt murió este viernes a los 68 años en Sao Paulo, dejando un vacío inmenso en el deporte que tanto amó. Conocido como Mano Santa , su nombre está grabado a fuego en la historia del baloncesto por ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Su legado no solo se mide en puntos, sino también en decisiones que demostraron un profundo amor por su país y un compromiso inquebrantable con sus principios. Con un asombroso récord de 49.737 puntos anotados a lo largo de su carrera, Oscar Schmidt se erige como el máximo anotador en la historia del deporte de la canasta. Sin embargo, su impacto trasciende las estadísticas. En 1984, tuvo la oportunidad de dar el salto a la NBA al ser seleccionado por los New Jersey Nets. En aquella época, existía una regla que impedía a los jugadores de la liga estadounidense representar a sus selecciones nacionales. Schmidt tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su carrera y en la historia del baloncesto brasileño: rechazó la oferta de la NBA. Priorizó su compromiso con la selección de Brasil, renunciando a una potencial fortuna y a la gloria de jugar en la liga más importante del mundo, para poder seguir defendiendo los colores de su nación en cada torneo. Esta elección demostró su férrea identidad y su profundo patriotismo, un acto de valentía que lo catapultó a la categoría de ídolo nacional. Su paso por cinco Juegos Olímpicos dejó actuaciones que se han convertido en mitos del deporte. Mención especial merece la histórica victoria de Brasil sobre Estados Unidos en los Juegos Panamericanos de 1987, un triunfo que resonó en todo el continente y que quedó para siempre en la memoria de los aficionados. A pesar de su larga lucha contra un tumor cerebral diagnosticado en 2011, Schmidt se mantuvo firme y con un espíritu indomable hasta sus últimos días. Su familia emitió un comunicado conmovedor, confirmando su partida y destacando su fortaleza: «Durante más de 15 años, Oscar luchó contra un tumor cerebral, manteniéndose como ejemplo de determinación, generosidad y amor por la vida. Reconocido por su brillante trayectoria dentro de las canchas y por su marcada personalidad fuera de ellas, Oscar deja un legado que trasciende el deporte e inspira a generaciones de atletas y admiradores en Brasil y en el mundo». La despedida se llevará a cabo de manera privada, respetando el deseo de la familia de vivir un momento de íntimo recogimiento, pero su legado perdurará eternamente en la historia y en el corazón de quienes tuvieron la fortuna de ser tocados por su grandeza. La década de los 80 fue un tiempo de efervescencia deportiva en el sur de Italia. Mientras Diego Armando Maradona deslumbraba con el Napoli, a poca distancia, en Caserta, Oscar Schmidt brillaba en el Phonola Caserta. Esta cercanía geográfica propició el nacimiento de una amistad sincera y profunda entre dos gigantes del deporte sudamericano. Schmidt solía recordar con una emoción palpable las visitas de Maradona a sus partidos, seguidas de cenas donde el orgullo de representar a Sudamérica en Europa era el tema central. «Éramos dos locos por nuestras banderas», solía decir el brasileño, uniendo sus pasiones por sus países de origen en un vínculo irrompible. En un documental español, Schmidt reafirmó la admiración que sentía por el astro argentino: «Diego era una tremenda persona. No recuerdo que hubiera negado un autógrafo o una foto a nadie. Era muy buena gente y tengo el orgullo de haber estado con él». Añadió con una franqueza que conmovía: «Aparte de un amigo, soy un admirador suyo. Para mí es el mejor del mundo. Lo he conocido y estoy enamorado de su forma de ser, porque es sencillo, tal y como me gusta a mí la gente». Esta conexión entre Mano Santa y el Pelusa es un testimonio más de la universalidad del deporte y de cómo las grandes figuras trascienden sus disciplinas para forjar lazos humanos invaluables





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oscar Schmidt Mano Santa Basquetbol Brasil Maradona

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Robo a mano armada siembra pánico en local céntrico de La PlataDos delincuentes en moto asaltaron un local de ropa en el centro de La Plata, amenazando a clientes y empleados y llevándose dinero y pertenencias. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y la policía busca a los sospechosos.

Read more »

Detuvieron a una falsa psicóloga en Santa Fe: había rendido cuatro materias y ejercía la profesiónLa mujer de 37 años trabajaba en un Centro de Día para adultos mayores y ofrecía servicios vinculados a la psicología, geriatría y acompañamiento terapéutico.

Read more »

Santa Fe: detuvieron a una falsa psicóloga que ejercía con solo cuatro materias aprobadasLa mujer es acusada de usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina.

Read more »

Santa Fe subasta autos y motos incautados al delito con récord de inscripcionesEl remate incluye 150 lotes, entre los que se encuentra incluso un avión; comienza a las 16.20 en el Salón Metropolitano de la ciudad de Rosario

Read more »

Cambia el equipaje de mano: cómo es la nueva reglamentación que deberán cumplir todos los pasajerosSe modificaron las restricciones en el equipaje de mano, ¿cómo impacta?

Read more »

Adiós a un Titán del Baloncesto: Fallece Oscar Schmidt, Leyenda Brasileña y Récord de PuntosEl mundo del baloncesto lamenta la partida de Oscar Schmidt, uno de los máximos anotadores de la historia, quien tras una larga batalla contra un tumor cerebral dejó este plano. Su legado, marcado por una cifra asombrosa de 49.737 puntos, inspiró a generaciones y redefinió los límites del deporte, con un hito recién superado por LeBron James. La Confederación Brasileña de Baloncesto y su familia confirmaron el deceso de esta figura icónica, cuyo impacto trasciende fronteras y será recordado eternamente.

Read more »