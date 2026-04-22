Maniobras en la Corte Suprema: Macri busca alianzas contra Milei

Mauricio Macri se reunió con Ricardo Lorenzetti para intentar conformar una mayoría opositora en la Corte Suprema, buscando debilitar al gobierno de Javier Milei con fallos judiciales estratégicos de cara a las elecciones.

El tablero político argentino se ha visto sacudido por una serie de maniobras estratégicas que involucran a Mauricio Macri y al juez de la Corte Suprema , Ricardo Lorenzetti . Según fuentes cercanas al expresidente, ambos mantuvieron un encuentro privado con el objetivo de consolidar una mayoría dentro del máximo tribunal que se muestre crítica ante la administración de Javier Milei .

La intención detrás de este movimiento es clara: generar fallos judiciales que, combinados con las investigaciones por corrupción que avanzan en los tribunales de Comodoro Py, logren erosionar el capital político del actual mandatario. Macri busca posicionarse como el referente de una derecha considerada seria, distanciándose del libertarismo y preparándose para competir en los comicios del próximo año. La propuesta central de Macri a Lorenzetti consiste en articular una alianza con el juez Carlos Rosenkrantz para desbancar a Horacio Rosatti de la presidencia de la Corte Suprema. La estrategia sugiere un sistema de presidencia rotativa entre Lorenzetti y Rosenkrantz, permitiendo que ambos recuperen el control del cuerpo judicial. Este plan cobra especial relevancia ante el reciente ascenso de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, un nombramiento impulsado por Karina Milei que ha generado fricciones en los pasillos judiciales. La designación de Mahiques es vista como una señal de proximidad entre el Poder Ejecutivo y el sector que hoy disputa el poder dentro del tribunal, alejando a figuras que, como Lorenzetti, habían apostado por otros perfiles como Guillermo Montenegro. El contexto de esta disputa se enmarca en una guerra fría entre el establishment económico, representado por grandes grupos empresarios y medios de comunicación tradicionales, y el gobierno de Javier Milei. Mientras el empresariado busca preservar sus intereses y un modelo económico pro capitalista, ven con preocupación la inestabilidad del oficialismo. Macri se ofrece como la alternativa institucional para el 2027, aunque enfrenta la competencia interna de Patricia Bullrich, quien es considerada por muchos sectores del poder económico como la sucesora predilecta. Por su parte, la Corte Suprema atraviesa un momento de alta tensión interna, con las alianzas históricas fracturadas y la posibilidad de que se adelanten las elecciones de autoridades del tribunal, lo que promete transformar el Poder Judicial en un campo de batalla determinante para el futuro político de la Argentina





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