Manifestantes Spanish-flag-waving protest against Sánchez government in Madrid

Hundreds of thousands of people marched through the streets of Madrid, Spain's capital, to demand the removal of government led by Prime Minister Pedro Sanchez because of corruption allegations in his circle.

Manifestantes con banderas españolas participan en una protesta contra el gobierno del primer ministro Pedro Sánchez en Madrid ; decenas de miles de personas marchan por las calles de Madrid a favor de las acusaciones de corrupción en su entorno.

La protesta es convocada por un grupo de más de 150 personas respaldada por el conservador Partido Popular (PP) y el partido de extrema derecha Vox. La delegación del gobierno central en la región estima en casi la mitad el número de participantes a la marcha que concluye en la Plaza de Moncloa, cerca de la residencia oficial de Sánchez.

Al final de la protesta, un pequeño grupo de manifestantes intenta dirigirse hacia la residencia oficial, pero es rechazado por la policía antidisturbios





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