Un grupo de hinchas de Manchester United protestó en el predio Carrington tras la derrota 4-0 ante Brentford, pero los futbolistas disfrutaban de su día libre.

Un intento de confrontación directa por parte de seguidores descontentos de Manchester United fracasó el lunes debido a un error de cálculo logístico. Varios hinchas se agruparon en las afueras del centro de entrenamiento Carrington para reprocharle al plantel los malos resultados recientes, pero no sabían que el día era libre para el equipo. Esta ausencia de los futbolistas dejó a los manifestantes sin interlocutor, alterando el plan inicial de presión simbólica sobre los jugadores.

Error de coordinación en la protesta de hinchas

La acción se desató inmediatamente después de la contundente derrota 4-0 ante Brentford del sábado en Old Trafford. El desastre deportivo motivó la reunión de un grupo de alrededor de diez hombres frente a las instalaciones. Algunos informes iniciales indican que los manifestantes vestían pasamontallas, aunque esta información no fue verificada por las autoridades. La falta de jugadores en el sitio convirtió la protesta en un acto vacío.

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Presencia policial y protocolo de seguridad

La respuesta institucional fue inmediata y contundente. Varios patrulleros se estacionaron frente a la entrada principal del recinto, cerrando las puertas de acceso al público. Los efectivos policiales, apoyados por perros de rastreo, recorrieron el perímetro exterior para asegurar la zona. Este nivel de operativo de seguridad no se registraba desde abril de 2021, cuando un grupo de hinchas irrumpió en el campo de entrenamiento.

Situación dentro del predio Carrington

Para cuando los protestantes llegaron, solo había un futbolista en el predio, el cual estaba recibiendo tratamiento médico. Ese jugador ya se había retirado cuando aparecieron los seguidores. La histórica vulnerabilidad del recinto fue demostrada en el pasado, como cuando la seguridad se cruzó con Ole Gunnar Solskjaer y algunos jugadores. Además, el acceso estuvo cerrado varias horas la semana pasada por incidentes menores.

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Incidencias previas y vigilancia continua

La seguridad del club ha sufrido múltiples amenazas recientes. El entrenador y el plantel tuvieron que salir por otro lado debido a intrusiones. En su primer día al mando, un operador de drones sin autorización filmó 12 minutos de la práctica desde arriba y subió el video a internet. Los agentes seguirán de cerca la situación durante las próximas 24 horas para evitar nuevos incidentes.

Contexto deportivo y reacciones en Old Trafford

La frustración no se limitó al exterior. Durante el partido contra Brentford también hubo reproches contra los dueños del club, con carteles en la tribuna de Stretford End. La derrota reforzó la necesidad de una respuesta institucional. El club debe gestionar la calma de su base social mientras busca recuperar el rumbo competitivo en la liga.