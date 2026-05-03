Manchester United vs. Liverpool: Clásico de la Premier League se disputará el 3 de mayo en Old Trafford

El partido entre Manchester United y Liverpool por la fecha 35 de la Premier League se jugará el domingo 3 de mayo a las 11:30 horas en el estadio Old Trafford. El encuentro será transmitido por Disney+ Premium y ESPN, con cobertura en vivo de TyC Sports.

El clásico de la Premier League entre Manchester United y Liverpool se disputará el domingo 3 de mayo en el icónico estadio Old Trafford , con el equipo local buscando consolidar su posición en la tabla mientras los 'Reds' intentan mantenerse en la lucha por los puestos europeos.

El encuentro, correspondiente a la fecha 35 del campeonato inglés, comenzará a las 11:30 horas y será transmitido en vivo por Disney+ Premium y ESPN, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de seguir cada jugada en tiempo real. Además, TyC Sports brindará una cobertura minuciosa con un minuto a minuto detallado, asegurando que ningún detalle del partido pase desapercibido.

El árbitro designado para este emocionante duelo es Darren England, quien tendrá la responsabilidad de garantizar un juego justo y equilibrado entre dos de los equipos más históricos del fútbol inglés. Ambos conjuntos llegan al partido con objetivos distintos: Manchester United, bajo la dirección de Erik ten Hag, busca recuperar la confianza tras una temporada irregular, mientras que Liverpool, liderado por Jürgen Klopp, intenta asegurar su lugar en la próxima edición de la Liga de Campeones.

El estadio Old Trafford, con una capacidad para más de 74,000 espectadores, promete estar lleno de pasión y emoción, aunque la asistencia física estará limitada debido a las restricciones vigentes. Los fanáticos podrán disfrutar del partido desde la comodidad de sus hogares, siguiendo las transmisiones oficiales y las actualizaciones en tiempo real a través de las plataformas mencionadas.

Este encuentro no solo es un duelo por los tres puntos, sino también una batalla por el orgullo y la supremacía en el fútbol inglés, lo que lo convierte en uno de los partidos más esperados de la temporada





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