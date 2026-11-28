Manchester United pierde 4-0 ante Brentford en Old Trafford bajo la dirección de Mauricio Pochettino, sumando diez partidos sin ganar y manteniéndose en la zona de descenso de la Premier League.

El Manchester United ha sumado una nueva derrota contundente ante el Brentford en el estadio Old Trafford, consolidando una crisis deportiva bajo la dirección técnica de Mauricio Pochettino. El conjunto local fue goleado con un marcador abultado de cuatro goles cero, lo que refleja una ausencia total de eficiencia ofensiva y fragilidad defensiva durante los noventa minutos de juego disputados en este sábado.

Detalles del partido y desenlace

El Brentford abrió el marcador antes de que se completara el primer cuarto de hora del encuentro gracias a una jugada clara tras un rechazo fallido de cabeza. Callum Wilson ejecutó un potente disparo con la derecha que se coló entre las manos del portero Lammens, estableciendo la ventaja inicial para el equipo visitante. Esta situación marcó el tono de un partido en el que los locales mostraron buenas intenciones en el arranque, pero carecieron de la profundidad necesaria para capitalizar sus maniobras iniciales.

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Las desdichas de los locales continuaron cuando las facilidades otorgadas por su defensa permitieron que la visita aumentara su renta a campo abierto. El Brentford armó una gran jugada que finalizó con un pase largo dirigido a Lisandro Martínez, quien cometió un error crucial al intentar despejar. Esta equivocación permitió que Callum Wilson recibiera el balón en condiciones ideales y anotara su segundo tanto personal, situando el 2-0 en el marcador antes del descanso.

A pesar de los intentos del Manchester United por revertir el resultado, el equipo no pudo encontrar el camino de la portería rival. El belga, refiriéndose a un jugador específico del elenco local, tuvo una oportunidad clara al disparar contra el travesaño, pero no pudo conseguir el ansiado consuelo para minimizar la derrota que se avecinaba en el marcador final.

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Posiciones y contexto de la crisis

El elenco de Manchester suma diez compromisos sin ganar en el certamen local, evidenciando una racha negativa que amenaza la permanencia del club en la élite. El equipo se mantiene en el penúltimo escalón de la tabla, acumulando solo ocho puntos repartidos entre cuatro empates y seis derrotas. Esta posición precaria sitúa al Manchester United a apenas un punto de distancia del Crystal Palace.

La situación se ha tornado aún más crítica debido a las perspectivas inmediatas del resto de la competencia. El Crystal Palace, que se encuentra en la cola de la clasificación, tiene la oportunidad de enviar al Manchester United a la zona de descenso directo si logra vencer al Hull City en el partido programado para el domingo siguiente, un escenario que agrava la presión sobre la directiva y el cuerpo técnico.

Segunda mitad y cierre del encuentro

El Brentford no detuvo su empuje ofensivo en la segunda etapa y extendió la ventaja con un tanto tras un córner ejecutado desde la izquierda por el danés Mathias Jensen. Durante la disputa aérea en el área chica, el jugador noruego identificó el balón en la pequeña área y lo depositó con precisión en el arco del portero Lammers, quien no pudo reaccionar ante la presión.

El marcador ya reflejaba una goleada aplastante antes del final reglamentario, pero el Brentford buscó consolidar su dominio. Aprovechando que la pelota quedó boyando cerca del área, el jugador alemán aprovechó esta oportunidad para enviar el esférico a la red, estampeando el 3-0 parcial y cerrando la victoria ante un Manchester United que parecía completamente desmoralizado.

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La tendencia favorable para el equipo visitante continuó en los instantes finales con una acción que dejó sin duda al público presente en Old Trafford. Kevin Schade logró desequilibrar con habilidad individual ante la salida apresurada del portero Lammens, logrando marcar el 4-0 final. Este resultado definitivo consolida la goleada y deja un saldo amargo para los aficionados que presenciaron el desenlace en el estadio.

Impacto en la dirección técnica

Este fracaso representa un nuevo golpe para la confianza depositada en Mauricio Pochettino, quien asumió el cargo tras su experiencia de poco más de dos años al frente del seleccionado de Estados Unidos. El argentino llegó para reemplazar a Michael Carrick, quien ocupó el cargo de forma interina, y el objetivo era devolver la competitividad al club.

En la primera presentación del director técnico argentino, su equipo ya había registrado una derrota, lo que indica que la transición ha sido complicada desde el inicio. La acumulación de resultados negativos bajo su mando está generando un clima de incertidumbre creciente, mientras el equipo lucha por recuperar la consistencia necesaria para salir de la zona roja de la clasificación.