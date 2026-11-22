El Manchester United perdió 4-0 ante Liverpool en Anfield con Leny Yoro expulsado. Mauricio Pochettino inicia su era con una derrota histórica y el equipo en zona de descenso.

El debut oficial de Mauricio Pochettino como entrenador del Manchester United concluyó con un resultado severo y humillante. El equipo de los Diablos Rojos cayó por un contundente 4-0 ante el Liverpool en el estadio de Anfield, sumando así una nueva derrota en la Premier League. Esta derrota mantiene al Manchester United en el decimonoveno puesto de la tabla de clasificación, situándolo definitivamente en la zona de descenso directo y complicando su situación inmediatamente bajo la nueva dirección técnica.

Expulsión temprana condiciona el partido

La narrativa del encuentro cambió radicalmente por la intervención del defensor Leny Yoro. Su expulsión temprana dejó al Manchester United con diez jugadores durante gran parte del partido, lo que condicionó por completo el planteo táctico de Pochettino. Al jugar con un hombre menos, el Manchester United no pudo organizar su juego ni responder adecuadamente a la presión del Liverpool, lo que permitió a los locales dominar el control del balón y las oportunidades de gol sin resistencia efectiva.

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Goleada histórica de los Reds

Dominik Szoboszlai abrió el marcador para los Reds, demostrando la eficiencia del Liverpool desde el inicio. Poco después, Florian Wirtz amplió la diferencia con una resolución técnica impresionante dentro del área. A pesar de que el Liverpool generó varias oportunidades para aumentar su ventaja, se fue al descanso con dos goles de diferencia. La goleada tomó forma definitiva durante el complemento: a los 66 minutos, Rio Ngumoha convirtió el tercero y, a los 82, Victor Muñoz estableció el 4-0 definitivo, sellando la victoria.

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Próximos compromisos del United

El Manchester United enfrentará desafíos inmediatos para intentar recuperar su confianza. El próximo compromiso será por la Champions League, donde visitará al Sporting Lisboa el miércoles 25 de noviembre, desde las 17 horas (hora argentina), por la quinta fecha de la fase de liga. Posteriormente, el equipo volverá a enfocarse en la Premier League, recibiendo al Brentford el sábado 28 a partir de las 12 horas, con la necesidad urgente de empezar a sumar puntos para salir de los últimos puestos.